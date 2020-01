GF Vip, lo scontro Volpe-Alberti diventa una dichiarazione di stima

editato in: da

Tensioni e scontri, all’indomani delle nomination, dentro la Casa del GF Vip sono all’ordine del giorno. Ma diventano anche, talvolta, il pretesto e l’occasione per chiarimenti e riappacificazioni. Come è successo tra Adriana Volpe e Barbara Alberti: l’inizio di una epica litigata si è trasformato in una dichiarazione di stima della scrittrice nei confronti della conduttrice.

Tutto nasce dalla discussione post nomination di lunedì 20 gennaio. Barbara lamenta il fatto che non avesse capito di poter nominare anche le donne. Di fronte ai coinquilini che si stupiscono del suo misunderstanding, la Alberti si rivolge in particolare ad Adriana, che passando proprio in quel momento aveva semplicemente commentato “Ma sì, dai”. “Come ma sì? Pensi che finga?” le dice piccata la scrittrice. E Adriana, che ha già dimostrato in passato di non lasciarsi scivolare le cose addosso, sbotta:

“Perché devi sempre attaccarmi? Giuro che non parlo più. Ogni volta che dico qualcosa, sembra sempre un attacco a lei..”

A quel punto, però, l’inizio annunciato di un epico scontro si trasforma in una vera e propria dichiarazione di stima della Alberti:

Io sono sconcertata, Adriana, mi dispiace. Non avevo nessuna intenzione bellicosa. Devi capire una cosa, dal momento in cui ti ho vista due volte parlare di questa cosa qua (questione Rai, ndr) tu per me sei come Eleonora Pimentel Fonseca, la patriota napoletana impiccata dai Borbone, Io non avrei mai avuto in televisione il tuo coraggio nel dire quello che hai detto. Tu per me sei intoccabile. Come categoria morale sei a un livello superiore, perché hai fatto una cosa che pochi altri farebbero, e di cui probabilmente pagherai anche le conseguenze. Quindi figurati se mi incazzo con te a priori

Il tutto si conclude con un abbraccio sincero. E, almeno per questa volta, la litigata è stata evitata.