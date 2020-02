GF Vip, lite fra Valeria Marini e Antonella Elia: “Fuori non hai niente”

editato in: da

Non c’è pace nella casa del GF Vip dove è scoppiata una nuova lite fra Valeria Marini e Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno non ha mai nascosto il suo carattere difficile che l’ha portata a scontrarsi prima con Fernanda Lessa, poi con Patrick Ray Pugliese. L’ingresso della Marini ha mutato ancora una volta gli equilibri e la star del Bagaglino, pochi giorni dopo aver varcato la porta rossa, ha avuto un’accesa discussione con Antonella.

A scatenare la lite la vicinanza di Valeria ad Aristide Malnati, amico della Elia. Un gesto che ha fatto infuriare la gieffina tanto da spingerla a intimare all’egittologo di allontanarsi dalla showgirl. A quel punto la Marini ha reagito. “Mi dispiace ma così continui a non fare una bella figura, tiri fuori la cattiveria e non sei solidale con le altre donne”, ha detto.

“Stai dando i numeri? – ha replicato la rivale -. Guarda che vengo anche vicina eh?! Ti zittisco di brutto! Questa è impazzita dopo un giorno!”. Antonella ha poi continuato a sfogarsi rivolgendosi ad Antonio Zequila e Aristide Malnati. “Sarebbe giusto che voi la zittiste, questa è partita in loop! Perché nessuno di voi mi difende! – ha detto -. Guarda che io le vado vicino e le do un calcio nel c**o! Parlo di quella che ti sta appiovrata con la mano sul ginocchio! È mezz’ora che sbraita: ‘bambola assassina’…difendetemi un attimo! Questa bisogna zittirla un attimo, è qui da due giorni, io non posso sopportare!”.

Poco prima la Elia era tornata a parlare di Fernanda Lessa, sua rivale nella casa del GF Vip. “Io mi sono sognata che in casa c’era il Demonio, Satana e che tutti scappavamo – ha detto parlando con gli altri inquilini -. Poi mi sono sognata lei ai piedi del mio letto, con una faccia così… Ho avuto paura. Non è che fa i riti voodoo? Io ci credo un pochino a queste cose. Ha già fatto fuori Clizia (gliene ha dette de ogni) e Montovoli. Io ho un po’ di paura. Vabbé non importa. Io ho il rosario, me lo metterò al collo per dormire. Lei è pericolosina”.