GF Vip, lite fra Selvaggia Roma e Dayane Mello

editato in: da

Al GF Vip, scoppia la lite fra Selvaggia Roma e Dayane Mello. La modella non ha gradito il comportamento dell’influencer che, insieme a Giulia Salemi, ha organizzato uno scherzo alle sei del mattino, svegliando gli altri inquilini. “Mi chiedo se è normale – ha detto Dayane, manifestando il suo malessere agli altri concorrenti del reality -, è l’unica ora in cui spengono le luci e uno può stare in pace, tu fai gli scherzi, senza preoccuparti degli altri. Sono entrate hanno aperto, iniziato ad urlare, ridere”.

Poco dopo la Mello ha voluto chiarire con le dirette interessate ed è nato uno scontro piuttosto acceso con Selvaggia Roma. “Non c’è da parlare, guarda credimi era uno scherzo – ha tuonato l’influencer -, abbiamo anche evitato di fare uno scherzo, se vuoi litigare. Ma di quale rispetto parli, è uno scherzo, sì anche alle sei di mattina?”.

“Io non mi permetterei mai di svegliare tutta la gente, 24 ore a ca******o in questa casa, l’unica ora in cui si spegne la luce”, ha replicato la Mello e l’influencer ha risposto: “Abbiamo risparmiato a fare uno scherzo più pesante. Cioè, Dayane ma ti rendi conto? Ti rompi il cavolo per ogni cosa, io l’ho notato eh”. Poco dopo la discussione è continuata spostandosi su altri temi. In particolare la Mello ha spiegato di non gradire l’atteggiamento di Selvaggia Roma che poco prima aveva lanciato un uovo addosso a Pierpaolo Pretelli per fargli uno scherzo.

“Ti pare che devi reagire così per uno scherzo, non si può fare niente qua dentro, niente! Pure alle cinque del pomeriggio ti rodeva quando abbiamo buttato l’uovo addosso a Pierpaolo”, ha risposto Selvaggia e Dayane Mello, sempre più arrabbiata, ha spiegato le sue ragioni anche a Tommaso Zorzi. “Eh butta il cibo allora! Non mi pare una cosa intelligente, la gente sta morendo di fame e voi buttate il cibo, ma dai! – ha affermato -. Io stavo pulendo quel giorno lì, mentre io faccio una pulizia enorme tu mi butti un uovo così? Ma ti pare normale! Io lo so cosa vuol dire morire di fame, certo non butto il cibo nella pattumiera.