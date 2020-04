GF Vip, lite furiosa fra Sossio e Teresanna: interviene Patrick

editato in: da

Nella casa del GF Vip, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta si scontrano. Una lite furiosa che ha richiesto l’intervento di Patrick Ray Pugliese e di Andrea Denver per placare gli animi. I due concorrenti non sono mai andati molto d’accordo, ma sembrava che nell’ultimo periodo il rapporto fra l’ex tronista di Uomini e Donne e il protagonista del Trono Over fosse migliorato.

Invece nelle ultime ore la situazione è precipitata e nella casa del GF Vip è scoppiato uno scontro verbale molto duro. Tutto è iniziato quando Teresanna ha affermato di essersi infastidita per l’imitazione di Sossio. “Non ti capisco – ha detto -, non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici, hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera. Allora le tue scuse sono state più che fasulle?”.

La replica di Sossio è arrivata immediatamente: “Io non sono falso, non ti calcolo proprio – ha spiegato -. Ti avevo chiesto scusa perché avevo alzato la voce, ma io avverto che non c’è feeling. Se io avverto che una persona di me ha una pessima reputazione, io non mi sento di augurarle ne il buongiorno, ne il buonasera. Siamo in un posto in cui dobbiamo convivere per forza, allora accetti anche le mie imitazioni”.

La risposta del compagno di Ursula Bennardo non è piaciuta a Teresanna Pugliese. “Allora tu non mi deridi – ha tuonato -, quindi sii coerente, sei un uomo di cinquant’anni, fai l’uomo, se tu non mi rispetti e hai tutte le tue convinzioni la mia imitazione non la fai. Io non accetto niente, già tu mi dai fastidio, non mi saluti e poi ti permetti pure di deridere! Con te ho giocato all’inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più”.

Sossio ha reagito male, infuriandosi: “Modera i termini perché cane sarà quel c******ne che sta con te! Tu a me cane non me lo devi dire. Cafona che non sei altro. Ma come c***o ti permetti. Ignorante veramente”. A quel punto gli altri inquilini della casa del GF Vip sono intervenuti per placare la lite. Patrick ha tentato di allontanare Teresanna, mentre Zequila e Andrea Denver hanno portato via Sossio.