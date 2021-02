GF Vip, lite fra Stefania Orlando e Giulia Salemi: “Basta fare la vittima”

editato in: da

Nuova lite al GF Vip fra Stefania Orlando e Giulia Salemi. Dopo la diretta con Alfonso Signorini e una discussione con Pierpaolo Pretelli legata anche a Elisabetta Gregoraci, l’influencer ha deciso di affrontare la conduttrice. “Con me hai sempre avuto il massimo dialogo e io non mi sono mai permessa di giudicarti – ha detto Giulia, delusa da alcune dichiarazioni fatte da Stefania in confessionale -. Ti reputo una persona di fiducia e poi vedo quelle clip, in cui mi hai deriso con Pierpaolo dopo avermi nominato. Ho investito sulla nostra amicizia, pensavo di potermi fidare di te”.

La Orlando ha però negato di averla derisa. “Non era un prendere in giro ma uno stemperare una situazione – ha spiegato -. Ti pare che mi metto a prenderti in giro con Pierpaolo, il tuo fidanzato? Tu sai che mandano in onda quello che vogliono mandare in onda. Io non ho mai parlato male di te alle tue spalle, ho solo espresso un’idea sul vostro rapporto, che peraltro ho sempre sostenuto anche andando contro Tommaso. La verità è che tu ci sei solo rimasta male soltanto perché ti ho nominato, e io ti capisco. Hai paura delle nomination e ti posso capire, quindi non venire a parlarmi di amicizia. Tu la metti sul personale – ha concluso -. Tu stai avendo la stessa reazione che ha avuto Elisabetta quando io mi sono permessa di parlare di lei e Pierpaolo”.

Come era già accaduto nei giorni scorsi, Stefania ha accusato la star di Instagram di comportarsi da vittima e di avere un atteggiamento soffocante anche nel rapporto con Pierpaolo. Giulia ha cercato un confronto con Stefania e la conduttrice si è arrabbiata di fronte alle accuse ricevute. “Mi vuoi buttare addosso il fango ma non l’accetto – ha tuonato -. Il tuo è un disco rotto. Ho fatto la nomination in base ai rapporti che in quel momento erano solidi. Io non ti ho voltato le spalle. Mi dà fastidio che cerchi di passare per vittima a tutti i costi. Tu quando vuoi non sei una vittima. Ti fa comodo fare la vittima. Sei pesante, che pesantezza”.