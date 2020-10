GF Vip, lite fra Enock e Guenda Goria per Mario Balotelli

editato in: da

L’ingresso di Mario Balotelli al GF Vip ha scombussolato gli equilibri della Casa e poco dopo l’intervento del calciatore è scoppiata una lite fra Guenda Goria ed Enock. La figlia di Maria Teresa Ruta infatti non ha gradito la battuta fatta dal calciatore nei confronti di Dayane Mello. Le parole di Balotelli hanno fatto molto discutere e anche Alfonso Signorini, nel corso della diretta, ha chiesto allo sportivo di scusarsi.

Tutto è iniziato quando Tommaso Zorzi ha proposto un gioco, quello di fare a turno il maggiordomo di un altro concorrente. Enock non ha gradito l’idea: “Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate”, ha detto. Poco dopo Guenda è tornata sulla questione e ha criticato l’atteggiamento di Enock. “Come ha chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli”, ha spiegato, facendo infuriare il ragazzo. “Chi ca**o sei? Vaff******o”, ha tuonato.

La reazione molto forte di Enock ha fatto discutere gli altri inquilini della Casa. Nel frattempo Mario Balotelli ha chiesto scusa su Instagram per la sua pessima battuta. “Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! – ha scritto – Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi. Ho 2 mamme, 3 sorelle, 1 figlia, le donne sono la mia vita, basta speculare sull’ignoto!”.

Parole che non hanno di certo spento la polemica e di cui, di sicuro, si parlerà anche nella prossima puntata del GF Vip. In nomination questa settimana ci sono diversi vip: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Le eliminazioni si svolgeranno nella puntata del 30 ottobre, mentre il 26 ottobre entreranno nel loft di Cinecittà tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Gli ingressi, come ha già anticipato Signorini, spingeranno gli inquilini a “gettare le maschere”.