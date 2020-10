GF Vip, lite fra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi dopo le parole di Matilde Brandi

editato in: da

Nuova lite nella Casa del GF Vip. Questa volta al centro delle discussioni è finita Elisabetta Gregoraci che si è scontrata con Tommaso Zorzi dopo le parole di Matilde Brandi. L’influencer e amico di Aurora Ramazzotti infatti non ha gradito alcune dichiarazioni della showgirl, eliminata nell’ultima puntata del reality.

“Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti viene molto bene – ha dichiarato la Brandi in un video trasmesso nella Casa -, sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però, fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero… a volte bisogna stare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso della gente”. Matilde ha poi criticato aspramente Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. “Maria Teresa, sono uscita e si sono spenti i riflettori su di te, come facciamo a riaccenderli? – ha detto -. Le carta del lavoro rubato te la sei già giocata, le parrucche te le sei messe tutte bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti sei scritta prima di entrare nella Casa”.

“Cara Guenda – ha poi aggiunto l’ex inquilina della Casa -, ti professi tanto diversa dagli altri ragazzi ma fai qualcosa, altrimenti, tesoro mio, resterai sempre e solo la figlia di Maria Teresa. […] Stefania… volevo ricordarti che nella vita raccogli quello che semini, tu hai preferito il gioco ad un’amicizia, ne valeva la pena?”. La reazione dei concorrenti non si è fatta attendere, in particolare Tommaso Zorzi è apparso molto turbato. “Mi sembra completamente pazza, poverina. Se erano sue impressioni le diceva qua davanti, è facile fare la clip da casa. Stava recitando, non parla così. Uno parla così se legge qualcosa”, ha commentato.

Elisabetta Gregoraci ha provato a difendere Matilde Brandi: “Si era capito che con voi Matilde aveva dei problemi – ha spiegato -. La verità è che dobbiamo sempre dirti tutti che sei bello, gentile. Parla di te, non parlare di Maria Teresa”. Parole che hanno scatenato la dura reazione di Zorzi: “Sei par****a, se sbaglia devi dire che ha sbagliato. Matilde è falsa”. L’ex moglie di Briatore si è poi arrabbiata: “Io voglio bene a Matilde, non parlerei mai male di lei. Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c**o dalla mattina alla sera. Come ti permetti? Tu stai sempre a dirne tutti i colori di tutti. E allora tu non sei par****o? Tu te la prendi per le cose che ha detto a te, sii onesto”.