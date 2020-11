GF Vip, lite dietro le quinte fra Matilde Brandi e Franceska Pepe

editato in: da

Alfonso Signorini racconta la lite dietro le quinte fra Matilde Brandi e Franceska Pepe al GF Vip. Fra le due ex inquiline della Casa di Cinecittà non scorre buon sangue e dopo lo scontro a Live – Non è la D’Urso, avrebbero discusso anche nel backstage del reality. A svelarlo è stato proprio il conduttore che ha spiegato: “Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio”.

All’origine della lite ci sarebbe un diverbio nato nel salotto di Barbara D’Urso. “La Pepe – ha racconto Signorini – ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani”.

Qualche giorno prima dello scontro, Matilde e la Pepe avevano discusso animatamente a Live – Non è la D’Urso. Franceska aveva accusato la Brandi di essere falsa e lei era scoppiata a piangere. “Sono una mamma e ho due bambine da salvaguardare, dopo le tue accuse le mie figlie sono state attaccate aveva spiegato la showgirl -. Ti parlo con il cuore in mano”. La modella 28enne però aveva replicato: “Piangi? Non mi sembra un modo maturo di reagire”.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, le ex inquiline avrebbero avuto un nuovo confronto piuttosto acceso. A confermare la vicenda anche la stessa Pepe che sui social ha scritto: “Dopo aver fatto l’amica e avermi chiesto il numero, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando la mano, lei mi fa le smorfie alle spalle – ha svelato, parlando di Matilde Brandi -. È una persona ipocrita, falsa ed opportunista. Sono giochetti di bassissimo livello, perché solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere dove una persona finge carinerie… se potesse mi ammazzerebbe. Nella casa mi ha augurato che mi venisse taglia una gamba. Le avrei strappato volentieri la parrucchetta che si tiene in testa”.