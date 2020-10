GF Vip, le confessioni di Adua e Massimiliano scatenano i social

editato in: da

Si sta sollevando un polverone di mistero sulla Casa del GF Vip. Qualcuno parla di un vaso di Pandora che si sta scoperchiando, rischiando di svelare cose più grandi di quel che credono i diretti interessati. Vale a dire, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Da quando i due ex fidanzati e colleghi di fiction si sono riappacificati in diretta, i due si sono spesso appartati a chiacchierare, parlando del loro passato e di questioni irrisolte. E qui si è aperto il caso, gonfiato sempre più sui social, e diventando vera e propria tendenza Twitter.

Adua e Massimiliano, parlando spesso in codice, hanno fatto riferimento a vicende misteriose sul loro passato. Adua in particolare ha fatto più volte riferimento al suo grande amico e mentore Teodosio Losito, che si è tolto la vita in circostanze misteriose e mai chiarite nel 2019.

Le parole di Adua: “Io mi stavo inguaiando a stare dentro con loro. Io a un certo punto non ce la facevo più. C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire. Siamo riusciti ad uscirne tutti fuori. Non ci meritavamo quello che è capitato. Forse però ci siamo fortificati dopo aver subito tutti quelle cose. Ci siamo liberati dal male”.

Nel frattempo, i seguaci più nostalgici, nell’apprendere che i due sono stati separati da persone e circostanze più grandi di loro e non per proprio volontà, sognano già una secondo tempo per il loro amore.