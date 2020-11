GF Vip, incidente per Massimiliano Morra: interviene il medico

editato in: da

Incidente per Massimiliano Morra al GF Vip. L’attore si è ferito a un piede mentre stava svolgendo la prova settimanale con gli altri inquilini della Casa. Tutta colpa di un pezzo di vetro che era rimasto sul pavimento e che ha causato all’artista una ferita. L’infortunio di Morra ha inizialmente causato il panico nel loft di Cinecittà, soprattutto quando Andrea Zelletta, vedendo la ferita, ha urlato: “Non guardare, c’è l’osso di fuori!”.

Da subito Maria Teresa Ruta e Adua Del Vesco hanno prestato soccorso a Morra. Poco dopo è arrivato anche il medico della produzione e gli altri concorrenti sono stati mandati in giardino, mentre Massimiliano veniva medicato. In seguito gli altri inquilini hanno raggiunto di nuovo l’attore. “Fortunatamente non mi hanno messo i punti, devo riposare”, ha spiegato lui.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Massimiliano Morra era finito al centro delle polemiche, accusato di aver riferito a Dayane Mello e Adua Del Vesco i discorsi del resto del gruppo. In molti infatti sono convinti che la modella stia fingendo di avere dei sentimenti nei confronti dell’attrice solo per rimanere nella Casa. “Hai sentito tutto quello che abbiamo detto, hai partecipato e poi hai riportato tutto a loro dando ragione a loro – ha detto Tommaso Zorzi -. Perché mi hai detto che avevamo ragione noi? Quindi sei stato una sentinella”.

Morra ha cercato di difendersi, inutilmente: “Io qua dentro voglio il bene di tutti – ha svelato -, desidero che ci sia coesione. Perché non ho detto che non ero d’accordo con te e ho detto il contrario? Non mi andava di dirlo. A me se loro due hanno questo bel rapporto fa piacere, io sono felice per loro”. Nel frattempo Zorzi ha messo in guardia Adua Del Vesco, mettendo in dubbio anche la sincerità di Dayane Mello: “Lei ha sempre detto, dall’inizio, che voleva una storia al GF – ha spiegato -. Non è riuscita. Se tu vuoi una storia al GF è per due motivi. O perché esci da un’altra storia e ha bisogno di…O perché comunque la storia al GF fa parlare […] Non vorremmo che tu fossi vittima della ragnatela di Dayane”.