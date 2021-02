GF Vip, il dolore di Dayane e la commozione di Signorini: “Rispettiamo la sua scelta”

editato in: da

Una puntata toccante, tra lacrime e grandi dimostrazioni di affetto: non poteva che essere un atto di vicinanza e solidarietà a Dayane Mello questo appuntamento del Grande Fratello Vip. Era inevitabile infatti non parlare del dolore della modella brasiliana, che ha perso il fratello minore Lucas in un incidente stradale.

La morte improvvisa del fratello di Dayane ha sconvolto le vite degli inquilini della Casa, che si sono stretti a lei, mettendo da parte rancori e discussioni per starle accanto in questo momento difficile.

Alfonso Signorini ha aperto la puntata con gli occhi velati dalle lacrime, parlando di questo dolore che ha investito tutti i concorrenti, ma anche i telespettatori, che sui social hanno lasciato migliaia di commenti per la Mello.

Anche la casa del Grande Fratello Vip, che è una casa come le vostre, ha dovuto affrontare una dura prova. Perché il fratello di Dayane, è scomparso tragicamente in un incidente stradale a soli 26 anni. In un programma di intrattenimento, la morte non può e non deve entrare. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella Casa.

Il conduttore ha voluto sottolineare quanto il dolore sia personale e come ognuno lo viva a suo modo. E per questo ha voluto sostenere la decisione della modella, che ha scelto di avere accanto i suoi compagni di avventura, quelli che tra alti e bassi, le sono stati accanto in questi ultimi 5 mesi:

L’abbiamo avvisata immediatamente della situazione, l’ha messa in contatto con suo papà e il fratello Juliano e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile per via della pandemia, Dayane ha scelto per il momento di restare con i suoi compagni. Perché i suoi compagni rappresentano un nido, un ambiente protetto, una specie di famiglia. (…) Nessuno di noi può giudicare come si deve reagire davanti al dolore. Lei ha scelto per il momento di rimanere nella Casa e noi rispettiamo la sua scelta.

Durante la puntata sono stati tanti i momenti toccanti per Dayane, che ha ammesso: “Mi sento un po’ persa ma amata, se non avessi avuto i miei amici qui nella Casa non ce l’avrei fatta. Quando mi hanno dato la notizia non ho potuto abbracciare nessuno, sono voluta tornare nella casa proprio per riceverli”.

Scene di commozione anche quando tutti gli ex concorrenti di questa edizione sono entrati nella Casa per dimostrarle tutto il loro affetto e la loro vicinanza. Poi un video a sorpresa della figlia e l’incontro con Simona, la madre di Stefano, il suo ex compagno, con la quale è molto legata.

“Sai che ho vissuto anche io la stessa cosa, che ho perso anche io un fratello – ha rivelato la donna – so che cosa vuol dire. Sai quanto ti vogliamo bene. Siamo tutti con te, non sei sola fuori, sciocca! Ti guardo sempre”.