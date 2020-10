GF Vip, Guenda e Enock sotto accusa. Scontro tra Gregoraci, Orlando e Dayane

editato in: da

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si è rivelata ancora una volta ricchissima di sorprese e di colpi di scena. La convivenza forzata si fa sempre più difficile, tra piccole incomprensioni che si trasformano in veri e propri scontri. È in questo scenario che Alfonso Signorini cerca di intervenire per placare gli animi, non sempre con i risultati sperati.

Dopo il battibecco che in settimana ha avuto luogo tra Enock e Guenda, l’atmosfera tra di loro sembrava essere ancora piuttosto tesa. Così, Signorini ha aperto il nuovo appuntamento con il GF Vip affrontando proprio questo tema scottante. Un breve riepilogo di quanto accaduto – ovvero la famosa battuta di Mario Balotelli che ha suscitato grande scalpore – ha “rinfrescato la memoria” agli inquilini della Casa, quindi il conduttore ha interrogato i due protagonisti per capire le loro ragioni. E ne ha avute per tutti.

Da una parte, Alfonso ha ripreso Guenda per il tempismo con il quale ha tirato fuori la questione: si tratta forse di una strategia per attirare voti e “sabotare” il percorso di Enock? Ha chiesto il conduttore.

Dall’altra parte, Signorini ha bacchettato lo stesso Enock, perché ancora una volta ha reagito in maniera indisponente: “Devi imparare che quando ascolti un’opinione diversa non devi reagire così, esiste un equilibrio che tu a volte non dimostri di avere” – lo ha apostrofato.

Entrambi sono giunti infine a più miti consigli, con il fratello di SuperMario pronto a scusarsi per la frase incriminata – seppur non pronunciata da lui in prima persona – e Guenda chiara nel dire di non aver affatto avuto un secondo fine nel tornare a parlare della questione. Ma gli scontri non sono certo finiti qui.

Accantonato il primo argomento della serata, il conduttore ha spostato l’attenzione sul litigio tra Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Le ultime due si sono trovate d’accordo nel considerare la Orlando sempre al centro delle discussioni più accese che si svolgono all’interno della Casa. Dopo i battibecchi che si sono susseguiti nell’ultima settimana, le tre concorrenti si sono scontrate anche in diretta.

Elisabetta, in particolare, ha affermato di non considerare sincera Stefania, la quale dal suo canto ha spiegato la sua visione del GF Vip: “Io non ho mai parlato male di nessuno. Io posso analizzare quello che succede ed è un mio sacrosanto diritto qui dentro farlo. Se voi preferite prendere il sole, fare palestra, fare le torte… sembra il circolo ricreativo”.

Di certo tra le donne non corre buon sangue, riusciranno – prima o poi – a trovare un punto di incontro?