GF Vip: Gregoraci-Salemi, scontro senza esclusione di colpi. Signorini riprende Giulia

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che ha avuto inizio ormai diversi giorni fa, non accenna a spegnersi: nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione è ancora palpabile. E questa volta Alfonso Signorini fa sentire la sua voce, riprendendo l’influencer di origini iraniane.

Tutto è incominciato quando il conduttore ha portato a galla dei malumori che la Gregoraci e la Salemi covavano sotto le ceneri da qualche anno. Ben presto, l’atmosfera tra le due si è fatta rovente. La conduttrice calabrese ha spiegato di non aver apprezzato il comportamento di Giulia, che in passato aveva inviato dei messaggi a Flavio Briatore. Naturalmente, l’influencer ha respinto ogni accusa sottintesa – che nella scorsa puntata del GF Vip era stata ampiamente esplicitata dalla Contessa De Blanck. Stando alle parole della Salemi, quest’ultima non ha mai avuto intenzione di fare delle avances a colui che oggi è l’ex marito di Elisabetta.

Nel corso della settimana, lo scontro tra le due coinquiline ha inevitabilmente coinvolto anche gli altri concorrenti. Dayane Mello e Adua Del Vesco, ad esempio, si sono schierate dalla parte di Giulia. Al contrario, Tommaso Zorzi ha rimproverato la sua amica per essere stata maleducata nei confronti della Gregoraci. Com’è ovvio, la nuova puntata del reality show si è aperta proprio con questo argomento. Alfonso Signorini, dopo aver mandato in onda alcune clip riassuntive, ha affrontato un tema che lo aveva incuriosito.

Ad aver attirato l’attenzione del conduttore è stato, in particolare, il fatto che i messaggi della Salemi sarebbero stati inviati quando il matrimonio tra la Gregoraci e Briatore non si era ancora esaurito. E per questo ha ripreso Giulia: “Perché mandavi messaggi ad un uomo sposato?” – ha domandato. Dopo essersi giustificata, dicendo di non aver avuto alcuna intenzione di mancare di rispetto ad una coppia sposata, l’influencer si è lamentata di dover parlare “in prima serata su Canale 5 di queste cose alquanto becere”.

Cosa che, naturalmente, ha infastidito Signorini, pronto a bacchettarla: “Scusa Giulia, sarà becero ma è un argomento che nel GF è giusto discutere. Hai scelto tu di venire qui e di non andare al programma di National Enquire, frena la mula un secondo”. Riportati i toni sul giusto binario, lo scontro tra la Salemi e la Gregoraci si è trasformato in qualcosa di più grande. La showgirl calabrese si è infatti scagliata contro Adua e Dayane, che avevano preso le parti di Giulia, e l’atmosfera si è surriscaldata.

Anche in studio c’è stata tensione. Pupo ha dichiarato di aver notato molta invidia da parte delle concorrenti nei confronti della Gregoraci, mentre Antonella Elia ha prontamente ribattuto: “È scandaloso che tu dica questo, perché i comportamenti di Elisabetta sono effettivamente da snob”. Per fortuna l’intervento di Cristiano Malgioglio ha stemperato un po’ la tensione, e l’argomento si è finalmente esaurito.