GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: Pierpaolo Pretelli la consola

Nella Casa del Grande Fratello Vip a far da padrone sono le emozioni: tra liti, scontri e tensioni, qualche inquilino mostra anche segni di cedimento. È stato il caso di Giulia Salemi che è scoppiata in lacrime, con Pretelli è corso subito a confortarla tra le sue braccia.

Mentre tutti gli altri “vipponi” erano intenti a ridere e scherzare, l’influencer si è messa in disparte, dando sfogo al suo sconforto. “Vorrei avere il controllo della mia persona”, ha confessato la Salemi all’ex velino di Striscia La Notizia.

L’influencer, che in questi giorni è turbata emotivamente, ha rivelato a Pierpaolo di provare un grande disagio: “Provo angoscia. Sarà il Natale, sarà l’albero, vedere la felicità degli altri… Ho tanti pensieri, gli incubi di notte, poi c’è il confessionale, i racconti degli altri. Pensavo di averla superata questa roba del GF“.

Giulia parlando con Pretelli ha spiegato di fare dei continui paragoni tra la sua vita privata e quella degli altri inquilini. Un confronto che sembra ferire la Salemi, che continua a ripensare ai legami e alle relazioni della sua vita.

Nel suo lungo sfogo con Pierpaolo l’influencer ha ammesso di soffrire anche nelle amicizie: “Sono sempre io che cerco i miei amici, sono sempre io che mi do più nel rapporto e poi ci rimango male. Sono stanca”. La sua carriera da influencer l’ha spinta a mostrarsi per quella che non è, e quando sembrava aver capito chi fosse, l’esperienza al Grande Fratello l’ha portata a rimettere tutto in discussione.

Ad ascoltarla sempre Pierpaolo, che ha provato a darle consigli e ad aiutarla, ma il suo disagio sembra essere profondo: “Vedo che voi avete mogli, fidanzate e figli ad aspettarvi… Io ho un milione di persone che mi seguono ma poi sono sola. Alla fine oltre mio padre e mia madre, che non si parlano e si odiano, e Matteo non ho nessuno”.

L’ex velino con un abbraccio ha provato a confortarla, facendole capire di capire bene come si possa sentire, ricordando la relazione con Ariadna Romero: “È vero, io ho un figlio che mi riempie il cuore però io alla fine mi ritrovo a casa da solo. Io avevo prospettato una famiglia con lei e non è stato possibile. Credimi che ancora oggi è una cosa che non sono riuscito a superare. Ma tu hai un lato così socievole e devi saperlo usare”.