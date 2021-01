GF Vip, Giulia Salemi in crisi: lo sfogo contro Zorzi e Pretelli

editato in: da

Le tensione aumenta ogni giorno di più nella Casa del GF Vip, complice una lunghissima reclusione che sta mettendo a dura prova gli animi degli inquilini. Al centro del gossip nella Casa più spiata d’Italia c’è attualmente la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che ha smosso le dinamiche in modi inaspettati. La Salemi si mostra sempre più insicura su tutto e tutti e in questa crisi esistenziale coinvolge anche le persone a lei più vicine.

“Se una persona ci tiene se ne accorge da sé”, dice. Parole cariche di risentimento che Giulia non ha esitato a ribadire più volte durante uno sfogo con Rosalinda, il suo bel Pierpaolo e Tommaso Zorzi, suo amico da ben sei anni. La showgirl e influencer ha detto di non sentirsi affatto supportata dalle persone con cui ha costruito i legami più forti e solidi all’interno della Casa. Una crisi in pieno stile GF Vip che prima o poi tocca a chi, dopo mesi di reclusione, comincia a mostrare segni di cedimento.

Ma Giulia Salemi, che dapprima ha parlato soltanto con Rosalinda e Pierpaolo, non aveva fatto i conti con Tommaso. Non avendo coinvolto direttamente il vecchio amico nella discussione, ci ha pensato Zorzi a intrufolarsi. Prima ha origliato insieme a Cecilia, probabilmente perché credeva che si parlasse delle “frecciatine” lanciate da lui durante la festa greca di sabato sera proprio contro Giulia. “Da quando sta con Pierpaolo si sente la regina del castello e tutto ciò che non la fa sentire regina non le sta bene”.

Tommaso non vede di buon occhio la relazione tra Giulia e Pierpaolo, ha ripetuto più volte che secondo lui si tratta di un rapporto “a favore di telecamere”. E per questo motivo la Salemi non ha retto e si è lasciata andare come un fiume in piena. “Io ti capisco sempre, ti giustifico e ti voglio bene e tu non mi capisci mai. Non riesco a capire perché!” ha rinfacciato Giulia a Tommaso, proseguendo “non mi sento capita e mi sembra assurdo che mi devo spiegare e giustificare davanti a tutti”.

Ormai gli equilibri si sono rotti, l’amicizia tra Giulia e Tommaso sembra non riuscire a trovare più un punto d’incontro. “Non siamo migliori amici”, così Zorzi ha rincarato la dose riferendosi al fatto che in fondo anche al di fuori del reality non avevano chissà quale rapporto. Una bella doccia fredda per Giulia.