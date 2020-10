GF Vip, Francesco Oppini sempre più vicino a Dayane Mello: la fidanzata commenta

editato in: da

Nella casa del GF Vip, Francesco Oppini e Dayane Mello sono sempre più vicini e Cristina Tomasini, fidanzata del figlio di Alba Parietti, commenta. Nelle ultime settimane l’imprenditore e la modella sono diventati molto amici, scambiandosi confidenze, ma anche tenerezze. Così tanto da far sospettare l’esistenza di qualcosa di più di una semplice amicizia.

Francesco e Cristina sono legati dal 2018. La giovane, originaria di Bergamo, è molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. “Abbiamo tanti progetti da realizzare – aveva raccontato lei qualche giorno fa al settimanale Chi -. Lui è un ragazzo semplice, a volte è fumantino, anche se si è calmato, ma in un contesto come il Gf Vip potrebbe sentirsi sotto pressione. Paura delle altre? Francesco è rispettoso e mi ha assicurata”.

“Con Alba ho un rapporto bellissimo – aveva aggiunto Cristina, parlando della suocera -. All’inizio avevo timore, ma adesso per me è un punto di riferimento. A volte usciamo a cena solo io e lei e quando ho un problema la chiamo”. Nella Casa del GF Vip, Francesco Oppini si è ambientato da subito e ha creato un bel rapporto con tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Nei giorni scorsi Dayane è apparsa molto vicina all’imprenditore e i suoi gesti affettuosi fanno pensare che sia interessata a lui.

Sulla questione è intervenuta anche Cristina Tomasini che nelle Stories di Instagram ha condiviso lo screen di un tweet che sembra riassumere ciò che pensa. “Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro dell’attenzione in puntata”, si legge. Nelle ultime puntate del GF Vip, Francesco si era aperto con Alfonso Signorini e con gli altri concorrenti nella Casa, raccontando un trauma vissuto in passato: la morte della sua fidanzata Luana.

“Lei era vita – aveva svelato – e quando una persona è vita non può conoscere la morte […] Luana era una ragazza fantastica, faceva due lavori pur di aiutare la famiglia, che cercava di aiutare in ogni modo. In quel periodo la madre scoprì di avere un nodulo al seno e lei si faceva in quattro pur di riuscire ad accompagnarla a ogni visita”.