GF Vip, Francesca Pepe eliminata e i fan commentano

Francesca Pepe è stata eliminata dal GF Vip nella settima puntata. Nel corso dello show, una puntata dopo l’altra, Francesca si è fatta notare per il suo carattere deciso, scontrandosi con diversi inquilini della Casa.

Prima c’è stata la lite con Tommaso Zorzi, poi con Dayane Mello. Infine ha avuto dissapori anche con Stefania Orlando e Adua Del Vesco. Proprio quest’ultima l’ha battuta al televoto e la Pepe è stata costretta ad abbandonare il reality. Un risultato che nessuno si aspettava e che ha sorpreso persino Antonella Elia. “Sono rimasta pietrificata – ha commentato l’opinionista -. Come al solito non si capisce il pubblico chi ami…il pubblico è incomprensibile!”. Deluso anche Tommaso Zorzi che ha spiegato: “Non avrei mai pensato di esserlo, ma sono triste. Lei era la mia valvola di sfogo. Lo eravamo reciprocamente l’uno per l’altra”. In studio Francesca ha spiegato ad Alfonso Signorini: “È stata un’esperienza emozionalmente devastante”.

A commentare l’uscita dalla Casa tantissimi fan. E se sui social in tanti hanno chiesto di far rientrare nel loft di Cinecittà la Pepe, la modella su Instagram ha raccontato di essere felice. “Evviva sono libera! – ha esclamato nelle Stories – Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi, non potete capire che bella la libertà, respirare aria fresca in mezzo alla natura, era troppo frustrante per me. Io non riesco a fingere, dire c*****e, leccare c**i e mangiare la m***a solo per andare avanti. Scusate ma devo dire quello che penso, essere libera è la cosa più bella del mondo. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi stanno scrivendo messaggi d’amore. Non ho dormito tutta la notte per la felicità e la gioia. Queste settimane di GF mi hanno risucchiato e devo mettermi un po’ a mangiare. Mi riprenderò e tornerò più in forma di prima. Il vostro amore è una cosa totalmente inaspettata. Mi state dando una gioia e una felicità che mai avrei immaginato”.