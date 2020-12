GF Vip, la fidanzata di Francesco Oppini commenta la rivelazione di Tommaso Zorzi

editato in: da

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, commenta la rivelazione di Tommaso Zorzi che al GF Vip ha rivelato di essere innamorato dell’imprenditore. L’influencer dopo l’uscita dell’amore ha svelato i suoi sentimenti per lui, parlandone prima con Cristiano Malgioglio poi con Stefania Orlando. Tommaso si è lasciato andare alle lacrime più volte, preoccupato per la reazione di Oppini, ma anche di quella della sua fidanzata.

“Il problema è che per me poi sarebbe difficile anche avere un rapporto di amicizia – ha spiegato Zorzi -. Non vorrei che io poi mi chiudessi e non lo volessi più vedere. Potrei non volerlo più frequentare. Io così non mi sono mai esposto nella vita, figurati qua. Se devo darti delle percentuali, l’attrazione fisica è niente rispetto al sentimento. Ho paura di non riuscire ad avere un rapporto di amicizia con lui. Quello secondo te mi presenta alla fidanzata? Io mi sotterro. Cosa faccio? Vado a cena da sua madre con la fidanzata?”.

Parlando con Stefania Orlando, Tommaso ha poi confessato di temere la reazione di Cristina. “Pensa la fidanzata cosa avrà detto. Lei gli vieterà di frequentarmi fuori – ha ipotizzato -. Tu lasceresti tuo marito andare a prendere un caffè con uno o una che sai che è innamorato/a di lui?”. Poco dopo la fidanzata di Oppini ha replicato in qualche modo a Zorzi. Sul suo profilo Instagram ha infatti postato la foto di un avatar che mescola l’immagine di Tommaso con quella di Francesco. “Come potrebbe essere un piccolo Tommy Oppini?”, ha commentato aggiungendo anche una faccina con i cuori.

Un modo per far capire, probabilmente, che Cristina non ha nessuna intenzione di ostacolare il rapporto del fidanzato con l’influencer. I due d’altronde nella Casa hanno creato un legame indissolubile. Il loro incontro nell’ultima diretta con Alfonso Signorini è stato molto emozionante. “Un amico in questo caso ti sta ancora più vicino – ha detto Oppini, rincuorando Zorzi -. Non devi pensare a nulla in modo paranoico. L’amicizia è un sentimento d’amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ci lega un sentimento vero e le persone al nostro fianco capiscono. Aspetterò il giorno che uscirai per andare a cena insieme anche con più persone che vogliono conoscerti. Non voglio che tu ti faccia delle remore. Non c’è nulla di strano. Ci sarò a prescindere. Se mi chiederai di fare un passo indietro per il tuo benessere, lo farò per il tuo bene ma resterò ad aspettare che mi chiami per andare a mangiare insieme”.