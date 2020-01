GF Vip, Fernanda Lessa racconta il suo dramma e si scontra con Antonella Elia

editato in: da

Fernanda Lessa racconta il suo dramma al Grande Fratello Vip e si scontra con Antonella Elia. L’ultima puntata dello show è stata particolarmente impegnativa per la modella che ha svelato un capitolo molto difficile del suo passato. Nel confessionale, invitata dal conduttore, Fernanda ha parlato di suoi problemi.

“Il fondo l’ho toccato quando sono andata a vivere a Torino – ha ricordato -, una città dov’è molto difficile stare perché sono molto chiusi. Mi sono sentita sola. Ero consapevole del mio problema, ma non vedevo la luce alla fine del tunnel. Bevevo tre bottiglie di vino al giorno, minimo. Ho iniziato subito, per amore dei miei figli, a fare terapia, ma non sono mai riuscita ad essere costante. Ricadevo nel problema. Il punto più basso l’ho toccato quando ho picchiato mio marito e lì ho capito che non potevo andare avanti così”.

Nemmeno il racconto commosso di Fernanda è riuscito a riportare la pace con Antonella Elia. La modella e la showgirl infatti sono già ai ferri corti e le loro liti sono sempre più accese. “Fernanda mi è antipatica, perché ha un carattere che si scontra con alcuni miei principi”, ha detto l’ex star di Non è la Rai. “Per me l’antipatia è al quadrato – ha replicato la Lessa -, come un gatto sull’albero di Natale, rompe tutte le palle. Non mi lascia in pace, passo e sbuffa: sembra una bambina di 5 anni. Che poi non la vedo neanche, è bassa. Sta sempre a rosicare”.

“A me fa pena, mi infastidisce la sua esistenza… eh no, la sua presenza – ha detto Antonella Elia -. È una persona che ha sempre bisogno di farsi vedere […] Sicuramente fragile è, se no si terrebbe i fatti suoi nella bocca. Dire a una persona che è sola e che quando esce non ha nessuno che la aspetta, per me è una pugnalata al cuore, che io non perdonerò mai, è cattiveria gratuita”.