GF Vip: Fernanda Lessa nella bufera per le parole su Licia Nunez

Fernanda Lessa è finita nella bufera per le sue parole su Licia Nunez e ora gli avvocati dell’attrice chiedono l’espulsione dal Grande Fratello Vip. Dopo lo scandalo causato dalle frasi di Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis, un altro concorrente del reality è stato travolto dalle polemiche.

Si tratta di Fernanda Lessa, ex modella brasiliana che ha commentato in modo piuttosto duro la nomination ricevuta da Licia Nunez e Antonella Elia. La showgirl ha criticato la scelta delle due concorrenti durante una chiacchierata avvenuta prima con Michele Cuccuzza poi con Andrea Montovoli.

Quando il giornalista ha chiesto alla Lessa chi l’avesse nominata, lei ha risposto: “Antonella, ma ne ho prese due. L’altra era la lesbica”. Poco dopo, visibilmente irritata, ha parlato anche con l’attore: “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella – ha spiegato -. Lei urlava: ‘Mi stai sul c****, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”.

Le parole della Lessa hanno fatto infuriare il pubblico e sui social in tanti hanno chiesto la sua espulsione. “Mamma mia pessima proprio! Non mi piace per niente”, ha scritto qualcuno. “Il problema non è l’appellativo che usa, ma il tono con cui lo dice”, ha aggiunto un altro utente. Poco dopo è arrivato anche un comunicato degli avvocati di Licia Nunez che hanno chiesto al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini di prendere provvedimenti.

“Chiamare Licia Nunez ‘la lesbica’ è indice di omofobia – hanno spiegato i legali -. Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata – si legge nel comunicato stampa dei legali dell’attrice -. L’omofobia colpisce non solo gli omosessuali dichiarati, ma soprattutto quelli che vivono nel dolore e nella paura di raccontarsi, proprio per sfuggire al dileggio degli ignoranti omofobi. I responsabili del Gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici. Aspettiamo con fiducia. Bmore Management Annamaria Bernardini de Pace & Nando Moscariello”.