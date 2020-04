GF Vip, Fernanda Lessa: “Ho pensato molto ad Antonella Elia...

editato in: da

Fernanda Lessa racconta la sua avventura al GF Vip e il rapporto turbolento con Antonella Elia. Nella casa di Cinecittà le due si sono scontrate più volte, arrivando anche alle mani e dando vita a liti sempre più accese che hanno richiesto l’intervento anche degli altri inquilini.

La Lessa ha abbandonato la casa del GF Vip, perdendo al televoto, ma poco prima di varcare la porta rossa si è scambiata un abbraccio con Antonella Elia. Intervistata dal settimanale Chi, la modella brasiliana ha parlato a lungo del legame contrastato con l’ex valletta di Mike Bongiorno. “Ho pensato a lungo ad Antonella – ha detto -. Lei ha un carattere simile a quello di mia madre, Siamo diverse. Non conosciamo la via di mezzo: o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però è stato bello. Si potrebbe ricomunicare da qui”.

Fernanda è stata senza dubbio uno dei personaggi più apprezzati del GF Vip. Al centro di polemiche e liti, ha saputo anche raccontare il suo passato difficile e la lotta contro la dipendenza dall’alcol. Nel corso del reality ha creato legami forti con molti concorrenti, in particolare con Adriana Volpe, che ha abbandonato lo show per stare accanto al marito Roberto Parli dopo che il suocero si era ammalato gravemente.

“Ho vinto l’amicizia con Adriana Volpe che ho sentito poco fa – ha confessato la Lessa -. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva. Io ero accanto a lei muta. E poi mi porto dentro: Testi, Montovoli, Ciavarro e Teresanna. Ho vinto perché sono stata me stessa nel bene e nel male – ha aggiunto -. Non ho badato a trucco e parrucca. Mi sono mostrata al naturale, in tuta, senza extension, in modo rock e ho seguito la mia cultura, E poi ho vinto la mia battaglia con l’alcool. Non ho bevuto nulla. Brindavo e versavo tutto nel bicchiere di Fabio Testi. Molti non credevano in me”.