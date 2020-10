GF Vip, Fausto Leali rischia la squalifica dopo le frasi su Enock, fratello di Balotelli

editato in: da

Fausto Leali rischia la squalifica dopo le frasi su Enock, il fratello di Mario Balotelli, pronunciate al GF Vip. Il cantante è entrato da pochissimi giorni nella Casa di Cinecittà, ma potrebbe già uscire dalla porta rossa a causa di alcune affermazioni. Tutto è iniziato quando Leali, parlando con Enock, ha detto: “Nero è un colore, ne*ro è la razza”. Una frase che ha portato il calciatore a reagire immediatamente. Dopo aver pronunciato alcuni “no”, il fratello di Super Mario ha tentato di far ragionare il cantante.

“Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa – ha spiegato – […] Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. Sennò la gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì”. A commentare il comportamento del gieffino anche Patrizia De Blanck che ha anticipato possibili conseguenze. Qualche giorno fa Fausto Leali era finito al centro di un’altra polemica a causa di alcune affermazioni sul Fascismo e su Mussolini.

Nel corso della diretta del GF Vip, l’artista aveva chiesto scusa e aveva provato a giustificarsi. “Probabile che le cose che io abbia detto sono imprecise – aveva detto – […] Io sono sentimentale, ma ho fatto una battuta non perché sia di parte, ma perché non so nemmeno cosa voglia dire. Non so neanche perché, quando sei qui, ti dimentichi che ti ascoltano migliaia di persone, ti senti di parlare con un amico”. Questa volta, secondo quanto svela TvBlog, la produzione del reality avrebbe deciso di reagire in modo molto più forte, decretando la squalifica di Leali.

Non resta che attendere la terza puntata del GF Vip per scoprire cosa accadrà. D’altronde il reality condotto da Alfonso Signorini, nonostante sia iniziato da pochissimo, ha già regalato molti colpi di scena. Dall’ingresso in ritardo di Elisabetta Gregoraci, all’addio di Flavia Vento, che ha lasciato la Casa 24 ore dopo il suo arrivo, ma potrebbe presto tornare. In crisi anche Adua Del Vesco, provata dalle nomination, e Myriam Catania, che ha svelato di sentire la mancanza del figlio Jacques.