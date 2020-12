GF Vip: faccia a faccia fra Zorzi e Oppini, la Gregoraci potrebbe non uscire

editato in: da

Si rinnova l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, e le anticipazioni rivelano splendide sorprese in arrivo. Protagonista della serata sarà senza dubbio Tommaso Zorzi, che nelle ultime ore si è confidato con alcuni coinquilini e ha rivelato di provare forti sentimenti per Francesco Oppini.

In una lunga chiacchierata con Cristiano Malgioglio, il giovane ha parlato della grande amicizia che sin dai primi istanti all’interno della Casa ha stretto con Francesco, un legame fatto di emozioni stupende e di indissolubile fedeltà. Ma durante la scorsa puntata del GF Vip, dopo aver scoperto del prolungamento del reality show, Oppini ha preferito mettere la parola fine alla sua esperienza e tornare dalla sua fidanzata Cristina.

Una decisione sofferta, che ha mandato in crisi Tommaso: quest’ultimo, infatti, si è finalmente lasciato andare e ha confessato i suoi veri sentimenti. Quando Malgioglio gli ha chiesto se fosse innamorato di Francesco, lui non ha potuto più negare. Poi ha rivelato di aver paura della reazione di Oppini, ed è forse per questo motivo che la produzione ha deciso di fargli un regalo bellissimo.

Questa sera il figlio di Alba Parietti tornerà come ospite nella Casa del GF Vip per un ultimo faccia a faccia con Tommaso, e i due potranno finalmente affrontare la questione senza mezzi termini: ormai la verità è venuta a galla, ed avendo entrambi mostrato sempre un grandissimo rispetto per l’altro, anche questa volta riusciranno a chiarire la loro situazione. Ma per Zorzi le sorprese non finiscono qui, dal momento che potrà incontrare anche sua mamma. Una serata davvero ricca di emozioni, per lui.

Un altro argomento che sta molto a cuore al pubblico è il prossimo addio di Elisabetta Gregoraci: stando a quanto da lei stessa affermato con convinzione nei giorni scorsi, la puntata di questa sera sarà per lei l’ultima. Ha infatti deciso di rinunciare al reality show per non dover trascorrere le feste lontana dalla sua famiglia. Tuttavia, il GF Vip le ha proposto di trascorrere qualche ora nel Cucurio assieme a Pierpaolo Pretelli, con il quale ha instaurato un rapporto molto forte. L’intento è, ovviamente, quello di spingerla a ripensare al passo che ha rivelato di voler compiere. Questo momento di intimità con il giovane basterà a farle cambiare idea?

Infine, questa sera Cristiano Malgioglio verrà ufficializzato come nuovo concorrente del reality show. Era entrato una settimana fa fingendosi un ospite, portando una ventata d’allegria all’interno della Casa, e ora è pronto a rivelare la sua intenzione di restare in gioco sino alla fine.