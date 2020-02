GF Vip, Fabio Testi provato dai troppi scherzi

editato in: da

Fabio Testi svela di essere molto provato dai troppi scherzi che vengono fatti dagli inquilini della casa del GF Vip. Complice la noia e la voglia di fare qualcosa di diverso, i concorrenti spesso durante la notte si cimentano in gare di scherzi, dando spazio alla fantasia e al divertimento.

Un comportamento che però sembra aver stancato Testi che afferma di non riuscire a riposare a causa degli scherzi fatti da Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese. “Ragazzi volevo darvi un Comunicato Ufficiale interno nostro – ha detto -, vorrei dire basta agli scherzi di notte e con il cibo, c’è tutta la giornata per giocare e la sera c’è chi vuole riposare. Non voglio vedere gavettoni con prodotti come dentifricio o creme quando c’è gente che non può comprare neanche il pane! Cerchiamo di dare il buon esempio per favore”.

L’iniziativa è stata accolta con un applauso dagli altri concorrenti del GF Vip. Nel frattempo gli equilibri nella casa stanno cambiando. Clizia Incorvaia è stata squalificata dopo le frasi gravissime contro Andrea Denver, mentre Paolo Ciavarro è sempre più triste. L’ingresso di Valeria Marini, entrata insieme a Sossio Aruta, ha portato grande scompiglio nel gruppo. La showgirl sarda ha litigato in modo pesante con Antonella Elia e non è escluso che nella prossima puntata il GF Vip prenda provvedimenti nei confronti dell’ex valletta di Mike Bongiorno.

“Non è la prima volta – ha confessato la Marini alle altre inquiline, chiedendo la squalifica della Elia -. Se l’avesse fatto solo con me, ma lei lo fa abitualmente. La prima volta che sono entrata, lei mi ha detto: ‘Tu mi fai schifo, mi fai vomitare, non sai fare niente, sei cucita dalla testa ai piedi‘. È un’aggressione senza motivi. Ma chi la conosce. Non ci ho mai avuto niente a che fare, se non subire le sue aggressioni senza motivo. Nonostante questo, ho provato a stemperare. Ma non ce l’ha solo con me. Poi si dice: ‘Lei ha sofferto’. Ma chi è che non ha sofferto?”.