GF Vip, Eva Robin’s entrerà nella casa

Eva Robin’s entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo le ultime anticipazioni l’attrice varcherà la porta rossa per svelare i segreti di alcuni gieffini. La prossima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini sarà molto emozionante e coinvolgente. Eva infatti rivelerà in diversi momenti della serata qualcosa che è stato tenuto segreto.

Non solo: Eva Robin’s si confronterà anche con Antonio Zequila. La 61enne infatti ha confessato a Live – Non è la D’Urso di aver vissuto una love story con il presentatore e attore. Nello studio dello show, Eva ha svelato alcune foto che dimostrerebbero la relazione.

“L’autore di questo servizio era Roberto Granata – ha raccontato alla D’Urso -, un grandissimo fotografo con cui ho iniziato la carriera, amico dell’editorialista Vittorio Corona, padre di Fabrizio. Una volta mi presentò Zequila. Tra noi c’è stata una colluttazione. Vuoi sapere la dinamica? […] Lui è un principe, molto galante. Mi ha corteggiata, finché una sera si è arrabbiato per una cosa e allora ho pensato: gli interesso davvero. La sera del mio debutto con il programma Primadonna, ci siamo visti e siamo finiti in via del Babuino dove avevo un appartamentino”.

Barbara D’Urso è poi intervenuta chiedendo: “Perché nell’elenco di tutte le donne che dice di aver conquistato, non ti nomina mai?”. Eva Robin’s ha immediatamente replicato: “Avrà avuto un’amnesia! Ma adesso glielo ricordiamo”.

Nel frattempo nella casa Carlotta Maggiorana sta vivendo un momento di difficoltà. L’ex Miss Italia è in nomination con Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza e Barbara Alberti, ma spera di uscire presto dalla casa del GF Vip.

“Io spero tanto che da casa non pensino cose brutte di me, mi sento così fragile – ha confessato la Maggiorana ai compagni d’avventura, fra le lacrime -. Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa ma non sto più bene fisicamente”.