GF Vip, entra l’ex di Pretelli: scintille tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Il GF Vip non smette di regalare colpi di scena. Nella puntata di venerdì 13 novembre, dopo ormai quasi due mesi di gioco, Alfonso Signorini ha aperto la porta rossa a un nuovo Vip. Ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, come nuova concorrente, è finalmente arrivata Selvaggia Roma.

L’influencer è entrata ufficialmente in gioco dopo Giulia Salemi e Stefano Bettarini (quest’ultimo eliminato dal gioco dopo solo 3 giorni).

Selvaggia è un volto conosciuto in tv grazie alla sua partecipazione a Temptation Island col fidanzato di allora, Francesco Chiofalo, e ha dimostrato di non aver paura a far traballare un po’ gli equilibri all’interno del reality di Canale 5.

La notizia che ha subito attirato l’attenzione sulla nuova concorrente, però, ha a che fare con quello che è successo prima ancora di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Selvaggia, infatti, ha confermato ad Alfonso Signorini di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli e di avere degli amici in comune con l’ex velino. La Roma, inoltre, non ha nascosto di avere nel suo mirino Elisabetta Gregoraci, “colpevole”, ai suoi occhi, di aver instaurato un’amicizia speciale con Pierpaolo con secondi fini. Nei giorni scorsi l’influencer, in attesa di entrare nella Casa, ha per esempio espresso le sue perplessità sul comportamento della Gregoraci attraverso il suo profilo Instagram che conta un milione di follower.

Il Grande Fratello ha messo le due donne subito a confronto diretto: Selvaggia ha accusato Elisabetta di aver giocato con Pierpaolo, facendolo soffrire. La Gregoraci però, prima ancora di scoprire che Selvaggia sarebbe diventata una nuova concorrente del GF Vip, si è difesa rispedendo subito al mittente le accuse e difendendo il rapporto costruito con Pierpaolo.

A sorpresa Pierpaolo, davanti alla richiesta di chiarimento sul suo rapporto con Selvaggia, ha negato di avere una vera e propria storia d’amore con lei, ricordandola come una buona amica e nient’altro di più. Che abbia volutamente sminuito il loro rapporto per non sfigurare davanti a Elisabetta?

Intanto, prima della discussione accesa tra Fransceco Oppini e Dayane Mello, un altro concorrente del GF Vip ha detto di conoscere Selvaggia Roma: Enock, che ha confessato di aver contattato l’influencer su Instagram qualche anno fa. Si prevedono scintille in Casa.