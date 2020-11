GF Vip, Enock ha un lieve malore: interviene Elisabetta Gregoraci

editato in: da

Al GF Vip, Enock ha un lieve malore dopo aver scoperto che il reality continuerà sino a febbraio. Ad aiutarlo in questo momento difficile l’amico Andrea Zeletta, ma anche Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La scelta di Alfonso Signorini e degli autori del GF Vip di prolungare la messa in onda sino a febbraio ha messo in crisi i concorrenti. In tanti hanno deciso che abbandoneranno la Casa il prossimo 4 dicembre, data in cui sarebbe dovuto finire il reality, altri invece pensano di rimanere dopo 70 giorni nel loft di Cinecittà.

Fra i vip in crisi c’è soprattutto Enock che in serata si è sentito male e ha ricevuto il sostegno degli altri inquilini. “Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire”, ha detto il fratello di Mario Balotelli, affermando di sentirsi poco bene. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno cercato di convincerlo a calmarsi e a restare nella Casa del GF Vip. “Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre, resisti almeno fino alla fine del primo contratto. Hai già passato 70 giorni”, gli ha detto l’ex velino di Striscia la Notizia. “Quando ti senti soffocare, guarda il cielo”, le parole di Elisabetta.

La showgirl, come molti altri inquilini, ha scelto di lasciare il loft di Cinecittà prima del tempo. La nostalgia per suo figlio Nathan Falco, nato dall’amore per Flavio Briatore, è troppo forte, e la Gregoraci vuole trascorrere il Natale con lui. Dopo l’annuncio di Signorini, Elisabetta ha affermato che a inizio dicembre abbandonerà la Casa per tornare dalla famiglia. “Io ho un bambino che non vedo da 75 giorni – ha detto -. E mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto, più di ogni cosa. Deve essere così. I figli vanno seguiti. Per quanto ti possano dire che stanno bene, hanno bisogno della loro mamma”. La showgirl ha poi esortato Pierpaolo Pretelli a rimanere, lasciandosi andare alle lacrime: “Mi dispiace non continuare questo viaggio anche con te, Pier, te lo dico. Ma tu lo devi fare, hai capito? Tu sì. Devi pensare a Leo”.