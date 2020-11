editato in: da

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Briatore e scoppia a piangere. Le ultime puntate dello show sono state particolarmente difficili per la showgirl che ha fatto i conti con le parole, piuttosto dure, di Dayane Mello e sulle rivelazioni riguardo l’ex marito.

“Non c’è niente in questa donna – aveva detto la modella -: c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno. È facile fare un percorso così”. La Gregoraci ha risposto a Dayane in puntata, ma poco dopo ha avuto un crollo. Elisabetta si è lasciata andare alle lacrime, consolata da Andrea Zelletta.

“Ascoltami, io sono fatta così, se penso che una cosa che fai è sbagliata te lo dico – ha poi spiegato alla Mello -. Infatti a te ho detto che sbagliavi a sparlare di Francesco dopo aver chiarito con lui. Non ti ho mai fatto degli sgambetti. Le cose che hai detto tu mi hanno molto colpita. Non me lo aspettavo, se me lo avessero detto altri ok, ma tu no. Ti ho raccontato cose molto personali e tu mi stavi vicina. Poi però sei andata a sparlare di me alle spalle. Tu sei andata sul personale. Hai parlato di cose della mia vita e ci sei andata pesante”.

Nell’ultima diretta tv con Alfonso Signorini, Elisabetta aveva confessato di aver ricevuto una nuova proposta di nozze da Briatore, ma di non avergli dato ancora una risposta. I due ex, nonostante l’addio, sono ancora molto legati e spesso nel corso della sua avventura al GF Vip la Gregoraci è stata attaccata e criticata per il rapporto con l’imprenditore. Proprio qualche giorno fa era scoppiata a piangere di nuovo, consolata da Pierpaolo Pretelli. “Non voglio mai più esser giudicata, attaccata, non lo voglio più, voglio stare serena – aveva detto -. Non ce la faccio più. Sarò sempre l’ex di Briatore. Mi hanno sempre detto queste cose. Ho vissuto così per tanti anni adesso basta, crollo non posso reggere. Continuano da troppo tempo a giudicarmi per queste cose davvero basta”.