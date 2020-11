editato in: da

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela per sbaglio a Pretelli quando lascerà la Casa. La showgirl ormai ha deciso: abbandonerà lo show condotto da Alfonso Signorini. Troppo forte la nostalgia del figlio Nathan Falco, nato dall’amore per Flavio Briatore, e la voglia di trascorrere il Natale con lui. La Gregoraci dunque non continuerà la sua avventura nel GF Vip che durerà sino a febbraio.

Nel frattempo la modella calabrese si è scontrata con Pierpaolo Pretelli, insospettita dal legame che l’ex velino di Striscia ha creato con Giulia Salemi. Elisabetta ha infatti accusato il coinquilino di non aver mai provato un reale interessamento per lei. “Abbiamo discusso – ha confessato Pierpaolo alle altre concorrenti -. Ha il terrore che lei possa passare per quella che fa star male. Poi mi fa: ‘Il tuo è stato un innamoramento finto‘, bella hai sbagliato persona perché io sono stato un libro aperto. Vuoi solo amicizia? E allora comportati da amica, che vuoi da me?”.

Al termine di una giornata difficile, fatta di litigi e scontri, la Gregoraci ha cercato di fare pace con Pretelli. Il suo desiderio infatti è che i rapporti fra i due siano buoni sino alla sua uscita. “Magari esco e neanche ci parliamo, è un po’ triste – ha detto -. Lo sai che vado via, è un peccato finirla così. Io sono venuta a parlare, volevo fare pace, poi stamattina eri di nuovo in****ato. Si parla, non sono cose gravi. Si risolve tutto nella vita. Le cose si affrontano. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male”.

Pierpaolo ha quindi abbracciato Elisabetta: “Ero di cattivo umore – ha ammesso -. Chiudiamo quello che è successo. Anch’io mi sono depresso con Enock. A me non piace litigare. Non pensiamo più a quello che è successo ieri, abbiamo due punti di vista diversi. Non parliamone più”. La showgirl ha poi svelato per sbaglio il giorno in cui lascerà la Casa del GF Vip. “Sono qui per gli ultimi giorni – ha affermato -. Godiamocela. Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci mi sembra un po’ esagerato”. Lunedì 7 dunque la Gregoraci lascerà la Casa, non resta che attendere la puntata per scoprire cosa accadrà.