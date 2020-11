GF Vip: la Gregoraci si riavvicina a Pretelli e fa pace con Selvaggia Roma

editato in: da

Elisabetta Gregoraci si riavvicina a Pierpaolo Pretelli e fa pace con Selvaggia Roma. Le ultime settimane sono state piuttosto difficili per la showgirl, finita al centro di liti e scontri. L’arrivo della nuova inquilina nella Casa ha minato gli equilibri e ha portato Elisabetta ad allontanarsi sempre di più dall’ex velino di Striscia la Notizia. La Gregoraci infatti non ha gradito la scelta del modello di non prendere posizione.

Dopo l’ultima puntata, in cui Pierpaolo ha affermato che i suoi sentimenti verso la conduttrice sarebbero cambiati, prendendo le distanze anche da qualsiasi paragone con Briatore, la Gregoraci ha cercato di fare chiarezza. La showgirl ha parlato sia con Selvaggia Roma che con Pretelli per riportare la pace nel loft di Cinecittà.

“Io sono stata chiara da subito – ha detto Elisabetta parlando di Pierpaolo -, ti accorgerai con il tempo che qua dentro è importante avere un punto di riferimento”. Selvaggia ha affermato di essere molto triste perché la lite con la Gregoraci ha portato Pretelli ad allontanarsi da lei. “Ho parlato di te solo due volte dicendo la mia opinione su quello che ho visto – ha raccontato -, lui adesso neanche mi dà il buongiorno”. A sorpresa, dopo liti accese e scontri, le due donne sono riuscite a trovare un punto d’incontro.

“Sai mi ha colpito quello che hai detto su tuo papà, io non ho avuto lo stesso rapporto e a volte il mio essere aggressiva deriva proprio da questo”, ha confessato Selvaggia, mentre Elisabetta ha voluto chiarire il suo legame con Pretelli (finito spesso al centro di discussioni e ipotesi) che per ora è solo un amico all’interno della Casa del GF Vip. “Io avevo messo dei paletti con lui, credimi che è sempre stato tutto bello e puro”, ha affermato.

Se fra Elisabetta e Pretelli è tornato il sereno e persino Selvaggia ora sembra più vicina alla showgirl, Dayane Mello continua a diffidare della coinquilina. “Lei si sente perfetta, ma appena esce non ti calcola -, ha detto parlando con Adua Del Vesco – […] Ci sono situazioni che hanno dimostrato che lei è così”.