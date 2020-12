editato in: da

Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, al GF Vip, Elisabetta Gregoraci rivela la verità sul contratto con Flavio Briatore. Nel corso della puntata andata in onda venerdì 4 dicembre, Alfonso Signorini ha parlato per la prima volta in modo diretto del presunto contratto post divorzio firmato dalla showgirl e dall’imprenditore. Si tratterebbe di un accordo che impedirebbe a Elisabetta di avere relazioni negli anni successivi alla fine del suo matrimonio.

Sarebbe stato proprio il contratto, secondo alcune indiscrezioni, a spingerla a vivere segretamente la love story con Francesco Bettuzzi e, successivamente, a tenere lontano Pierpaolo Pretelli che non ha mai nascosto di provare dei sentimenti nei suoi confronti nella Casa del GF Vip. “Ne stanno parlando tutti. Io stesso ne parlai per primo da Chiambretti, perché era una cosa che tutti davano per certa”, ha detto Signorini.

Elisabetta Gregoraci ha quindi chiarito: “Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda. Così milioni di spettatori possono ascoltarmi. Non c’è nessun contratto che dice che io non mi possa rifare una vita. Questa è una cosa falsa. L’unica cosa che c’è, posso parlarne tranquillamente, è che nel momento in cui io e Flavio ci rifacciamo una vita con un’altra persona, non dobbiamo subito presentare questa persona a nostro figlio Nathan. Solo questo”.

Nei giorni scorsi, dopo la lite con Giulia Salemi, Elisabetta aveva confessato di temere la reazione di Briatore, infastidito dal fatto di essere citato continuamente al GF Vip. “C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto – aveva spiegato -. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?”. La Gregoraci aveva poi affermato di aver chiesto espressamente alla produzione del Grande Fratello Vip di non citare più il suo ex marito: “Sono andata in confessionale e ho detto che di questa cosa non voglio parlare. Abbiamo già fatto una puntata, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo. E mi hanno rispettata”.