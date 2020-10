GF Vip, Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica: messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli

editato in: da

Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica dopo aver eluso le telecamere per raccontare qualcosa a Pierpaolo Pretelli usando un messaggio in codice. La showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia sono sempre più affiatati, nonostante le difficoltà e le dichiarazioni della Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha dichiarato più volte di non voler iniziare una love story nella Casa durante le dirette, ma dopo ogni confronto ha sempre cercato di rassicurare Pierpaolo.

Il motivo potrebbe essere proprio in quei messaggi in codice che, a quanto pare, sarebbero serviti a Elisabetta per spiegare al coinquilino qualcosa che non può dire di fronte alle telecamere. Una violazione del regolamento che, come fanno notare alcuni fan sui social, potrebbe costarle la squalifica. Qualche giorno fa la Gregoraci aveva detto a Pretelli: “Ci sono cose che non puoi capire…”. Nella notte la showgirl ha scritto sul palmo di Pierpaolo una frase. “Ma che ca**o dici? Ho capito bene?”, ha detto lui dopo aver letto. “Chiedi a Piera che lei sa tutto”, ha replicato Elisabetta. La donna a cui fa riferimento è Piera Fiorillo, psicologa che segue i concorrenti del GF nel loro percorso.

Non è dato sapere quale sia il messaggio scritto da Elisabetta, di certo la conduttrice è sempre apparsa molto elusiva e refrattaria a parlare della sua vita privata. Questo episodio però potrebbe causare la sua squalifica per violazione del regolamento. La Gregoraci è in nomination con Francesco Oppini, Stefania Orlando, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Le eliminazioni avverranno nella puntata del 30 ottobre, mentre in quella del 26 ottobre varcheranno la porta rossa tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

“Non so se fuori c’è qualcuno che mi aspetta, ma da quando sono qua dentro mi capita di pensare ad una persona”, aveva detto la Gregoraci nell’ultima diretta del GF Vip, in cui però aveva lasciato uno spiraglio aperto a Pierpaolo Pretelli: “Non sappiamo se tra noi potrà esserci una storia fuori – aveva chiarito la showgirl -, il 5 dicembre faremo una cena insieme”.