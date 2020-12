GF Vip: Elisabetta Gregoraci riabbraccia il figlio Nathan Falco Briatore

editato in: da

Elisabetta Gregoraci è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip e ha finalmente potuto riabbracciare suo figlio, Nathan Falco, frutto dell’amore tra lei e Flavio Briatore.

Durante la sua avventura nel bunker di Cinecittà più volte la showgirl aveva mostrato le sue fragilità, legate soprattutto alla mancanza del figlio. L’idea di stargli lontano fino a febbraio per lei era diventata intollerabile, perciò ha preso la decisione di lasciare la Casa e i suoi coinquilini “vipponi” per tornare a casa dal suo bambino.

In diverse occasioni, in particolare con il suo amico “speciale” Pierpaolo Pretelli, Elisabetta aveva sottolineato quanto fosse pesante per lei la lontananza dal figlio: “Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock ieri – aveva detto all’ex velino -. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di tutto”.

In lacrime aveva confessato a Pierpaolo di soffrire a causa di tutti i momenti di vita quotidiana e gli avvenimenti speciali che non aveva condiviso con il bambino: “Se non ci fosse Nathan rimarrei, ma mio figlio non può stare ancora senza di me. È già troppo questo. Non lo vedo da settembre, non scherziamo”.

Finalmente ha potuto riabbracciare Nathan Falco, come mostrato nelle storie su Instagram: ad attenderla a casa una calorosa accoglienza da parte della sorella Marzia e della sua migliore amica. Varcata la porta del suo appartamento infatti ha trovato tantissimi palloncini rosa, ai quali erano attaccate delle foto dei suoi momenti più belli all’interno della Casa del GF Vip.

Poi uno scatto toccante pubblicato dal suo staff: un lunghissimo abbraccio tra la Gregoraci e il figlio. “La nostra Eli è arrivata dal suo cucciolo, sono finalmente insieme! Eli vi ringrazia tantissimo del vostro affetto e supporto: vi manda un grande abbraccio virtuale”.

Il suo staff ha anche sottolineato la volontà della Gregoraci di rimanere lontana dai social ancora per qualche giorno, per godere, com’è comprensibile, di ogni momento insieme al suo Nathan Falco e riappropriarsi di quella quotidianità con lui che tanto le è mancata durante la sua esperienza al Grande Fratello.