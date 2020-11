GF Vip, Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare, il saluto a Pretelli in lacrime

editato in: da

Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini la showgirl è convinta della sua decisione.

Durante l’ultima puntata infatti, il conduttore ha spiazzato i concorrenti, comunicandogli che la loro avventura nel bunker di Cinecittà continuerà fino a inizio febbraio, ben oltre la data prestabilita.

Non tutti, però, hanno accolto la notizia nel migliore dei modi: se alcuni hanno colto l’occasione per continuare a mettersi in gioco, per Elisabetta Gregoraci è stata una doccia fredda. Subito dopo la puntata la showgirl aveva riflettuto sulla situazione e comunicato la sua scelta: “La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado”.

Ovviamente a pesare è la mancanza del figlio Nathan Falco. Elisabetta si è ritagliata dei momenti insieme al suo amico “speciale” Pierpaolo Pretelli, con il quale si è confidata:

Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock ieri. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di tutto.

La Gregoraci ha ammesso di soffrire già tanto per il tempo trascorso senza di lui, anche se dall’altro lato con alcune persone ha instaurato un legame speciale. Con la voce rotta e gli occhi velati dalle lacrime l’ex moglie di Briatore ha confessato tutto il suo rammarico per la scelta di andare via: “Noi siamo arrivati fino alla fine e non abbiamo mai mollato”.

Seduta accoccolata su un divanetto insieme a Pierpaolo, Elisabetta ha confidato tutti i suoi dubbi lasciando spazio alle emozioni. Tra le lacrime, con l’amico pronto a consolarla, ha ammesso:

Se non ci fosse Nathan rimarrei, ma mio figlio non può stare ancora senza di me. È già troppo questo. Non lo vedo da settembre, non scherziamo. Ha 10 anni, va seguito: non so come sta andando a scuola, non sapevo che gli hanno messo l’apparecchio, non so come sta…

Accanto a lei sempre l’ex modello, rassegnato ormai alla decisione della showgirl e pronto a salutarla, almeno per il momento. E per sdrammatizzare le ha detto: “Ti inizierò a seguire su Instagram, se te lo meriti”, ha scherzato.