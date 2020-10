GF Vip, la Gregoraci a Pretelli: “Non abbiamo un flirt sono innamorata fuori dalla Casa”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci sorprende ancora una volta tutti e svela di essere innamorata fuori dalla Casa del GF Vip. La showgirl ha vissuto una lunga storia d’amore con Flavio Briatore da cui ha avuto il figlio Nathan. Durante il reality si è parlato spesso di un possibile flirt con Pierpaolo Pretelli, con cui l’intesa è stata molto forte sin dal primo ingresso nel loft di Cinecittà.

L’ex velino di Striscia la Notizia non ha nascosto l’attrazione nei confronti della Gregoraci, ma la conduttrice ha sempre smentito la possibilità di una love story, pur confermando il forte feeling. La spiegazione al suo comportamento potrebbe arrivare da una dichiarazione fatta durante una serata in giardino. Mentre tutti i gieffini chiacchieravano e scherzavano, Pierpaolo ha provato ad abbracciare Elisabetta, ma lei ha respinto il modello con decisione. “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt – ha detto -. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba”.

La conduttrice non ha poi chiarito la sua frase, di cui forse si parlerà nelle prossime puntate del GF Vip. Dopo il divorzio da Flavio Briatore, la Gregoraci ha vissuto un amore contrastato con Francesco Bettuzzi. Una relazione che, come ha raccontato lui stesso a Live – Non è la D’Urso, è durata tre anni fra alti e bassi. La showgirl ha sempre protetto il suo privato e ha scelto di creare un buon rapporto con Briatore, nonostante l’addio, per il bene di Nathan Falco.

Nell’ultima puntata del GF Vip, l’imprenditore aveva inviato una lettera all’ex moglie, per chiarire la situazione dopo uno scontro a distanza che aveva lasciato la showgirl molto provata. “Alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto – aveva spiegato Briatore -. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera Eli. […] Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo realizzato: il nostro Nathan Falco, che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene. Continuerò a volertene”.