GF Vip, Elisabetta Gregoraci parla del primo incontro con Briatore

Elisabetta Gregoraci ha deciso di porre fine anticipatamente alla sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip e si è precipitata ad abbracciare nuovamente suo figlio Nathan Falco. Naturalmente, ha avuto anche un incontro con Flavio Briatore: i due sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione.

In una lunga intervista al settimanale Chi, la showgirl calabrese ha colto l’occasione per raccontare proprio del momento in cui lei e il suo ex marito si sono rivisti, dopo la conclusione del suo percorso all’interno del reality show. “Ci siamo visti con Flavio appena sono arrivata a Monaco” – ha rivelato Elisabetta Gregoraci – e abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan dopo tre mesi di lontananza”. In effetti, tra di loro c’è un legame ancora molto solido: “Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan, ora dobbiamo pensare a lui. Stargli lontano per me è stata la prova più difficile”.

La Gregoraci ha abbandonato la Casa proprio per tornare da suo figlio, dopo aver appreso la notizia del prolungamento del reality show. Inizialmente la trasmissione avrebbe dovuto concludersi la prima settimana di dicembre e, quando Alfonso Signorini ha annunciato la decisione presa in corsa dalla produzione, alcuni degli inquilini non se la sono sentita di rimanere più a lungo. Tra questi, Elisabetta: sin da subito, ha espresso la sua contrarietà nel trascorrere Natale e Capodanno lontana da Nathan.

Sulle pagine di Chi, poi, la Gregoraci si è lasciata andare a qualche parola in più su Pierpaolo Pretelli. Tra loro due era nata un’alchimia speciale, che in molti avevano sperato potesse trasformarsi in amore: “Non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora – ha spiegato la showgirl – Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e arrivare fino alla fine”. Durante l’ultima puntata del GF Vip, i due hanno avuto modo di incontrarsi ancora una volta per poter fare finalmente chiarezza, e hanno così ritrovato la serenità che sembrava andata perduta nelle scorse settimane.

A riprova del bellissimo rapporto che si è creato tra loro, la Gregoraci ha persino inviato un messaggio ad Ariadna Romero, ex compagna di Pretelli – dal loro amore è nato il piccolo Leonardo. Lo ha rivelato proprio la splendida modella su Instagram, parlando di “un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica”.