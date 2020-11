Gf Vip, Elisabetta Gregoraci scopre la data della finale, ma non la prende bene

editato in: da

Paolo Brosio è appena entrato nella Casa del Grande Fratello e comincia già a combinarne delle belle. Finalmente guarito dai suoi malanni che hanno posticipato la sua entrata in gioco, Brosio è diventato a tutti gli effetti un nuovo concorrente del Gf Vip, a giochi ormai iniziati.

Proprio per questo Alfonso Signorini si era raccomandato più volte con lui di porre attenzione alle informazioni che avrebbe condiviso parlando con gli altri inquilini che, ovviamente a causa della reclusione, non sono chiaramente a conoscenza di tutto quello che accade oltre la porta rossa.

Paolo, però, durante la notte appena trascorsa si sarebbe lasciato andare ad alcune confidenze e un “segreto” in particolare avrebbe turbato profondamente Elisabetta Gregoraci.

L’edizione di quest’anno del Gf Vip potrebbe diventare la più lunga della storia, la data della finale, infatti, è prevista a febbraio e Paolo Brosio si sarebbe lasciato sfuggire la notizia che avrebbe letteralmente sconvolto Elisabetta Gregoraci:

Io sono mamma, ho un figlio e devo tornare a casa

A meno che non venga eliminata in corsa prima, tramite qualche nomination, Elisabetta si sarebbe spaventata all’idea di rimanere lontana dai suoi cari fino a febbraio dell’anno prossimo, immaginando di passare un Natale lontano da casa.

Nel frattempo in tanti sospettano che oltre alla famiglia ad aspettarla fuori ci sia qualcun altro, un legame con un altro uomo che spiegherebbe il distacco forzato da Pierpaolo Pretelli con cui la Gregoraci – nonostante i messaggi in codice notturni – sembra evitare a tutti i costi di far scattare la scintilla finale.

Nelle prossime settimane sono attesi nuovi concorrenti in casa pronti a sparigliare le carte, Alfonso Signorini ha annunciato, infatti, che i nuovi ingressi al momento sono stati congelati a causa di un sospetto caso Covid. Presto però arriveranno, segno inequivocabile che questa edizione del Gf Vip è ancora molto lontana dal suo epilogo.

Elisabetta recentemente è stata protagonista di un’accesa lite con Stefania Orlando, e questa nuova rivelazione, sicuramente non sarà in grado di placare le sue preoccupazioni.