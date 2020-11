GF Vip: la Gregoraci contro Selvaggia. Pretelli: “Quello che provavo sta svanendo”

editato in: da

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci litiga con Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli si raffredda nei suoi confronti, svelando di non provare più dei forti sentimenti per lei. Sembra infatti che l’ex velino abbia già cambiato idea sulla showgirl. “Oggi quello che provavo sta svanendo, non ce l’ho più quella cosa – ha confessato a Zelletta ed Enock -: la cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché io ho decelerato tantissimo”.

La nuova inquilina della Casa sta mettendo a dura prova la pazienza della showgirl che non gradisce la vicinanza con l’ex velino di Striscia, ma soprattutto le parole nei suoi confronti. Selvaggia ha infatti criticato più volte la Gregoraci, accusandola di usare il modello per rimanere nel loft di Cinecittà.

Anche nel Cucurio con Pierpaolo, la Roma non ha risparmiato critiche nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. Un comportamento che non è piaciuto a Elisabetta che si è infuriata: “Ha rotto le scatole questa qui, l’ultima arrivata – ha tuonato -. Io sto chiamando Pier e sento questa che parla e dice cose di me. Manco ti saluta, le ho parlato e manco mi ha risposto. Anche lui… basta. Mi sono rotta i co****ni. Sono tre ore che si permette di parlare di me. Cosa ho fatto a ‘sto ragazzo? Non ho fatto niente. Ha detto che lo prendo per il c**o, che lo faccio soffrire… Basta, abbiamo trovato un equilibrio. Lei è venuta qui per rompere a noi. Per me può rompere fino alla fine del programma, ma con moderazione”.

Poco dopo Elisabetta ha affrontato direttamente la rivale. Durante la cena le due donne s sono scontrate: “Tu parli di rispetto – ha detto la Gregoraci -, quando sei entrata qui a raccontare che avevi avuto storie con Pierpaolo ed Enock. Non sai neanche cosa significa il rispetto. Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me, ci riesci? Dimmele in faccia le cose”. Selvaggia non è rimasta in silenzio: “Tu stai recitando. Sei costruita. Bella- ha replicato -. Mi hai mancato di rispetto e mi hai urlato contro”. L’ex di Briatore non si è lasciata intimidire: “Bella? Io mi chiamo Elisabetta, non ‘bella’. Io sono stata gentilissima, ti ho anche offerto il tiramisù – ha detto -. Sei ridicola. Se sei venuta qui per fare questa sceneggiata, non attacca”.

La lite è andata avanti per circa un’ora con Selvaggia Roma che è arrivata persino a fare le valigie, mentre la Gregoraci si è arrabbiata anche con Pierpaolo, reo di non schierarsi dalla sua parte.