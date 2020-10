GF Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Briatore un amore importante”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci si lascia andare alle lacrime al GF Vip, raccontando la sua vita, l’amore per il figlio e il matrimonio finito con Flavio Briatore. L’imprenditore e la showgirl sono stati legati per circa dieci anni, una storia importante coronata dalle nozze e dalla nascita di Nathan Falco. “Sposai il grande playboy, però per me è sempre stato Flavio – ha raccontato ad Alfonso Signorini -. Lui era stupito delle tante telefonate a mia madre. Ti racconto un retroscena: ci conoscemmo a novembre e gli dissi no al Natale in Kenya per stare con la mia famiglia. Non ci poteva credere”.

“Ho dato a lui i valori sani della vita. Aveva tutte cose materiali – ha aggiunto Elisabetta -. Gli ho dato la famiglia, un figlio e l’amore. Resta una persona speciale, abbiamo un bellissimo rapporto anche se mi fa arrabbiare. A volte mi fa i dispettucci. È stato un amore ingombrante però importante. Mio figlio è l’amore della mia vita: io lo chiamo Nathan, cioè dono di Dio, Flavio lo chiama Falco. Anche qui non siamo d’accordo Ho faticato per avere Nathan, non è venuto subito e lo amo”.

La Gregoraci ha ricordato anche il suo esordio nel mondo dello spettacolo: “Lasciai la Calabria in lacrime per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo – ha spiegato la star del GF Vip -. Avevo 18 anni e arrivai a Roma come Pozzetto in Ragazzo di campagna, ero imbranatissima, iniziai i primi provini e poi via”. Nel corso della terza puntata del GF Vip, la showgirl si è scontrata con Fulvio Abbate dopo aver visto una clip in cui lo scrittore criticava il suo comportamento.

“Finora è una larva, sembrava la Cleopatra e invece è invisibile, sottotraccia – ha detto l’intellettuale -. Aveva il peso della responsabilità di essere annunciata come la più luminosa”. La conduttrice ha immediatamente replicato: “Non capisco, che significa peso della responsabilità? Invisibile? Ma che dici? Non fai altro che dirmi che non sembro la Gregoraci. Non è che posso vestirmi, truccarmi e ballare per te ogni giorno”. A placare le polemiche Patrizia De Blanck: “Fulvio, prenditi una lampadina, un lampadario, quello che vuoi”, ha detto mettendo fine alla discussione.