GF Vip, la Gregoraci gelosa di Pretelli e Maria Teresa Ruta crolla

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela di essere gelosa di Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta crolla. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili per gli inquilini della Casa che nel corso della diretta hanno scoperto da Alfonso Signorini che il programma continuerà sino a febbraio. Sono stati quindi posti di fronte a una scelta: rimanere nel loft di Cinecittà o andare via.

La Gregoraci ha annunciato che lascerà il gioco: la voglia di riabbracciare Nathan Falco, nato dall’amore per Flavio Briatore, è troppo forte. Nel frattempo la showgirl ha mostrato una certa gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli che in questi giorni si è avvicinato molto a Giulia Salemi. Dopo una serie di frecciatine c’è stato un confronto fra la modella e l’ex velino di Striscia la Notizia. “Con Giulia non c’è nulla e anche se fosse sarei libero di iniziare un’altra cosa dopo di te”, ha detto Pierpaolo, visibilmente infastidito. “Se tu te la senti fallo, ma sembri un finto innamorato”, ha replicato la Gregoraci.

“Non mi escludo nulla, se dovesse entrare un’altra persona che mi piace la conosco – ha concluso – […] Sto bene, ho ritrovato le energie, non so dove”. Secca la replica di Elisabetta: “Meno male che ho messo quei paletti…Pensa quanto è farfallone. Comunque sei libero di fare ciò che vuoi, però tutti quei pianti”. Se fra Elisabetta e Pierpaolo la tensione continua a crescere, anche gli altri inquilini stanno vivendo un momento difficile. Enock ha avuto un lieve malore, provato dalla lunga reclusione, mentre Maria Teresa Ruta, sempre sorridente e positiva, ha avuto un crollo.

La conduttrice infatti è preoccupata per il marito Roberto Zappulla che ha lasciato solo fuori dalla Casa del GF Vip. “Io avevo fatto una promessa a Roberto, gli avevo detto che sarei stata poco nella casa – ha confessato agli altri inquilini -. Gli ho detto: ‘Tanto lo sai, con il carattere che ho vado subito in nomination’. E infatti, è stato così. Mi ha tenuto il muso per un mese perché non voleva stare da solo, aveva paura che voi non mi capiste. Sa come sono fatta e quindi aveva paura. Lui da solo si sente perso. Io gli ho promesso: ‘Al limite va avanti Guenda’, non sapevo di non poter scegliere”.