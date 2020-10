GF Vip, Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Al funerale di mia madre mi ha lasciata sola”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore nella casa del GF Vip e svela i motivi dell’addio all’imprenditore. I due sono stati legati dal 2008 al 2017 e hanno avuto un figlio, Nathan Falco. Anche dopo la fine del matrimonio, Elisabetta e Flavio hanno continuato ad avere ottimi rapporti e non hanno mai svelato i motivi della loro rottura, almeno sino ad oggi.

Durante una chiacchierata con Patrizia De Blanck infatti la showgirl calabrese ha raccontato di essersi allontanata dall’imprenditore perché si sentiva trascurata. “Ma tu l’hai lasciato per tutte le donne che andavano e venivano?”, ha chiesto la contessa ed Elisabetta Gregoraci ha risposto: “No, perché mi trascurava molto”. Infine ha spiegato: “Se ne è andato il giorno del funerale di mia madre”.

Nel 2010 la madre di Elisabetta è venuta a mancare dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno. La signora Melina era un punto di riferimento molto importante per la showgirl, che ha raccontato più volte di aver sofferto molto per la morte della sua mamma. All’epoca la Gregoraci era sposata con Briatore da appena due anni e non avrebbe mai perdonato l’imprenditore per un gesto fatto il giorno del funerale della donna.

“È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male – ha svelato Elisabetta -. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato”. La showgirl ha spiegato che quando sua madre è morta si trovava in Calabria e che Briatore la raggiunse, ma nel pomeriggio decise di partire perché doveva inaugurare una discoteca.

“Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo’ – ha ricordato la concorrente del GF Vip -. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: “Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale”. E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.