GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia. E torna a parlare di Briatore

editato in: da

Il Grande Fratello Vip continua a regalare grandi colpi di scena, ma anche delle certezze: la prima è che tra gli inquilini discussioni e scontri sono all’ordine del giorno, e la seconda è che tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma non scorre buon sangue.

Proprio nei giorni scorsi si è consumata una lite dai toni molto accesi tra le concorrenti: le due hanno mostrato fin dall’inizio una certa antipatia l’una per l’altra e Selvaggia, già prima di entrare nella Casa, aveva accusato la Gregoraci di essere stata poco sincera nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

Il modello, rivedendo le immagini del duro scontro tra le due coinquiline, ha voluto subito commentare le parole di Elisabetta: “Tu dici che io non ho le palle, non sono il tuo uomo ma sono un tuo amico quindi non vedo perché devo avere le palle per te”.

Poi ha aggiunto: “Io so che la visione del nostro legame può essere diversa da fuori, ma non ho capito questa insistenza di Selvaggia”. Ovviamente la discussione tra le due si è subito accesa e la Gregoraci ha voluto ribadire la sua posizione: “È chiaro che sei venuta qui a fare questo gioco. Sei una maleducata, fai il tuo Grande Fratello facendo vedere il tuo percorso, parla di te e non di me. Sei capace di fare il tuo percorso senza parlare di me?”.

Signorini poi ha chiesto a Selvaggia come mai ha voluto insistere con Pierpaolo nel demolire la figura di Elisabetta: “Io volevo solo dare la mia visione, per come vedevo Pierpaolo. Lui non ha carattere, non prende decisioni”.

Elisabetta però è stata protagonista di un altro momento emozionante: Alfonso Signorini infatti ha voluto far sapere alla showgirl che il suo ex marito al settimanale Chi ha smentito la proposta di matrimonio che lei aveva rivelato all’interno della Casa.

“Lo conosco bene, lui è tutto di un pezzo e non sarà stato contento di questa rivelazione. Ma io ho detto la verità, anche perché anche lui ha confidato questa cosa a persone accanto a noi”. A quel punto Signorini ha svelato di aver sentito Flavio Briatore:

Mi ha confidato che durante il lockdown, visto che nessuno di voi due era impegnato e che vi volete ancora bene, per il bene di Nathan avevate preso in considerazione l’idea di tornare insieme, ma era buttata così. Però ha detto che è d’accordo con te, che vi volete bene ma non potete più tornare insieme.

A spiegare il perché è stata la stessa Elisabetta, che ha raccontato che da entrambe le parti ci sono stati troppi errori: