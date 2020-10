GF Vip, Elisabetta Gregoraci chiarisce con Pretelli. E non le manda a dire a Briatore

editato in: da

Un altro appuntamento ricco di emozioni e confronti quello con il GF Vip. Gli animi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia si sono scaldati durante l’ultima settimana, tanto che durante la serata tutti hanno avuto modo di scambiarsi battute al vetriolo e lanciarsi frecciatine.

La terza puntata è iniziata con un colpo di scena: Alfonso Signorini ha annunciato l’annullamento del televoto della settimana, perché la produzione ha deciso di squalificare Denis Dosio a causa di una espressione offensiva pronunciata durante la notte.

Il ragazzo è uscito tra le lacrime di tutti i suoi compagni d’avventura, che non si aspettavano un provvedimento così duro per Dosio. “Ma non si può perdonare?”, ha detto al conduttore la contessa Patrizia De Blanck, cercando invano di trattenere il ragazzo all’interno del bunker di Cinecittà.

Signorini però ha cambiato subito argomento, chiamando in confessionale Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, sempre più vicini e affiatati. Il ragazzo ha confessato a diversi inquilini di provare sentimenti davvero importanti per l’ex di Briatore.

Durante la settimana Elisabetta e Pierpaolo hanno trascorso dei momenti romantici in piscina, di complicità e d’intesa: Pretelli ha confessato a Matilde Brandi che in quegli attimi così intensi la showgirl gli avrebbe sussurrato all’orecchio “Vorrei fare l’amore con te!”. La Gregoraci ha subito smentito di aver pronunciato la frase e ha spiegato:

È bellissimo questo rapporto che abbiamo, ma se sono frenata ci sarà un motivo. Io quelle parole non le ho mai dette, siamo qui da 17 giorni! So che siamo molto belli insieme, adoro quando ogni sera si spengono le luci e lui mi viene a coccolare, quando ci abbracciamo. È tutto molto bello, ma lui deve stare più tranquillo, se ho messo dei paletti c’è un motivo.

Pretelli allora ha voluto chiarire con la coinquilina, dicendo di aver capito male. Incalzata da Signorini la Gregoraci poi ha ammesso: “Ci vuole tempo… Devi essere uomo Pierpaolo!“. Sembrerebbe che Elisabetta non abbia completamente precluso una possibilità al ragazzo, ma è chiaro che da parte sua ci siano ancora delle reticenze. Perché la Gregoraci, si sa, ha un passato ingombrante alle spalle, il matrimonio con Flavio Briatore:

Siamo stati insieme 13 anni, il legame c’è e ci sarà sempre. Anche se tra noi è finita tre anni fa non ci siamo mai lasciati veramente, abbiamo un figlio. Io provo affetto per lui, gli voglio bene, è un uomo straordinario e l’ho amato tanto.

Eppure la showgirl durante la settimana ha svelato di essersi sentita spesso sola negli anni trascorsi con l’ex marito, ammettendo di aver sacrificato la sua vita per lui. Come se non bastasse si è anche sfogata su un episodio doloroso della sua vita:

Non immaginavo di sentirmi così sola durante il matrimonio. Purtroppo ci sono stati dei momenti molto delicati in cui lui non c’era, come il funerale di mia madre. È un argomento che lui che conosce bene, che è stato tema di litigio, e che mi ha fatto molto soffrire.

Signorini ha poi informato la showgirl di un’intervista che l’ex marito ha rilasciato al Fatto Quotidiano. In particolare una frase ha fatto scattare come una molla la Gregoraci: “Vuole essere indipendente? Rinunci a quello che le passo“: