GF Vip, Elisabetta Gregoraci nel cast di Signorini: l’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci parteciperà al Grande Fratello Vip? Secondo alcune indiscrezioni Alfonso Signorini sarebbe riuscito a convincere l’ex moglie di Flavio Briatore, che sarebbe pronta per questa nuova avventura. A svelarlo è TvBlog secondo cui il giornalista sarebbe riuscito a convincere la showgirl a entrare nella casa di Cinecittà. Già in passato Elisabetta aveva ricevuto alcune proposte per partecipare al reality, ma aveva sempre declinato l’invito.

Conduttrice e showgirl di successo, Elisabetta è stata per molto tempo al timone di Made In Sud, prima di lasciare spazio a Fatima Trotta e Stefano De Martino, attuali conduttori del programma comico. La presentatrice vive a Montecarlo insieme al figlio Nathan, frutto del suo amore per Briatore. La relazione fra la Gregoraci e il manager, coronata anche dalle nozze, è durata per oltre dieci anni e si è conclusa con un divorzio. Nonostante non siano più marito e moglie, Elisabetta e Flavio hanno deciso di creare un buon rapporto per il bene del figlio.

Più di una volta sono stati paparazzati insieme, in vacanza o in occasioni importanti. La Gregoraci ha festeggiato i 40 anni nel locale dell’ex marito e per il compleanno di Flavio, che il 12 aprile ha compiuto 70 anni, ha organizzato un pranzo in famiglia nel giardino di casa. Per ora la modella calabrese non ha commentato l’indiscrezione, ma qualche settimana fa Signorini aveva svelato di essere già al lavoro sul cast del nuovo GF Vip e di aver ricevuto il “sì” di alcuni concorrenti.

“Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse – aveva spiegato -. Abbiamo visto circa 40 vip ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me. Ancora non sappiamo se ci sarà il pubblico. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi e come sarà strutturata la Casa del punto di vista della sicurezza”.

Riguardo agli opinionisti aveva poi aggiunto: “A me piacerebbe che Pupo ci fosse, come pure Wanda. È adatta a questo programma anche se faticavo a capire quello che diceva perché lei parlava basso e io sono sordo! Hanno funzionato, ma non decido solo io”.