GF Vip, la Gregoraci attacca la Salemi per Briatore e svela cosa è accaduto in passato

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci attacca Giulia Salemi per Flavio Briatore e svela cosa è accaduto in passato. La showgirl è tornata a parlare del comportamento della influencer nei confronti dell’ex marito. Secondo quanto raccontato da Elisabetta, la Salemi, che oggi è fra i concorrenti del GF Vip, si sarebbe avvicinata molto all’imprenditore, durante una serata in un locale, ignorando invece la conduttrice. Nel corso di una chiacchierata con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando ha raccontato: “Sicuramente sono stati scambiati dei messaggi. Poi se una fa, passami il termine, la smorfiosa con quello che è il mio ex marito, viene in un posto dove siamo i padroni di casa e si comporta in un certo modo… Ci sono state anche delle telefonate ricevute mentre io stavo là”.

La Gregoraci ha sottolineato come a infastidirla siano stati gli atteggiamenti di Giulia Salemi. “Io sono sempre accanto a Flavio da 15 anni, nel bene e nel male – ha detto -. Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l’ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni. Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi. Non voglio entrare in queste cose, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando sei tu a fare la smorfiosa”.

Stefania Orlando ha quindi chiesto dei chiarimenti a Elisabetta Gregoraci sulla questione dei soldi. La showgirl ha affermato che l’influencer avrebbe fatto delle richieste: “Ha chiesto un pernottamento, ha fatto delle richieste – ha spiegato -. Se vado in vacanza, io certe richieste non le faccio. Poi chiaro che se io ho un ristorante, ti offro anche la pizza. Il concetto è chiaro, perché lei sa benissimo a cosa mi riferisco. Farmi passare per la snob quando lei viene nel mio locale a fare la smorfiosa con Flavio…è ovvio che mi irrigidisco. Non è essere snob. Io sono carina e gentile con tutti”.

Dichiarazioni arrivate dopo una puntata piuttosto difficile e dopo una lite fra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli avvenuta proprio a causa dell’avvicinamento del modello a Giulia Salemi.