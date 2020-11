editato in: da

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci ammette l’esistenza di un contratto con Flavio Briatore. Da settimane ormai si parla di un possibile accordo fra la showgirl e l’imprenditore, firmato dopo il divorzio, che impedirebbe a Elisabetta di avere storie d’amore nei tre anni successivi all’addio. Sarebbe questo il motivo per cui, nonostante il grande feeling con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci non avrebbe iniziato una love story con lui.

Elisabetta e Flavio si sono separati nel 2017 dopo un lungo matrimonio da cui è nato il figlio Nathan. Nonostante la fine della relazione sono rimasti molto uniti per il bene del loro primogenito, ma dietro la volontà della showgirl di non avere nuove storie ci sarebbe un contratto. Ad ammetterlo è stata lei stessa durante una chiacchierata con Giulia Salemi. L’influencer ha infatti chiesto alla modella qualche dettaglio riguardo la sua vita privata. “Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di p***e, oppure…”, ha chiesto Giulia e a quel punto Elisabetta si è messa a ridere, lasciando intendere di non poter parlare. “Ok, è una risata isterica, capisco”, ha concluso la star di Instagram. “Cambiamo domanda – ha poi detto Elisabetta – Sono tre anni (dalla separazione). Mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati […] È abbastanza possessivo F. B. Sono sua…per lui…”.

Parole che sembrano confermare l’esistenza di un accordo dopo il divorzio che regola la vita sentimentale di Elisabetta, legandola ancora a Briatore. A parlarne, nel 2019, era stato proprio Alfonso Signorini, ospite di #CR4 – La repubblica delle donne, programma di Piero Chiambretti. “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore – aveva spiegato il giornalista -. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Dopo il divorzio la Gregoraci era stata paparazzata in compagnia di Francesco Bettuzzi. Una storia d’amore finita male, come ha raccontato l’imprenditore. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto – ha svelato -, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci”.