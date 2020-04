GF Vip, Denver: “Adriana è il mio strappo alla regola”

editato in: da

IL GF Vip ha chiuso le porte delle Casa. Dopo tre mesi di diretta, l’edizione più lunga di un “celebrity reality” mai andata in onda in Italia, con la vittoria di Paola di Benedetto, che ha devoluto l’intero montepremi in beneficenza, si mette la parola fine ad un programma che è stato flagellato da liti burrascose, accesi scontri verbali e anche fisici, ma soprattutto dall’emergenza Coronavirus che ha fortemente condizionato la messa in onda.

Di questa edizione rimarranno sicuramente impresse gli scontri tra Antonella e Valeria Marini, quelli tra Antonella e Fernanda Lessa. E ancora tra Antonella e Licia Nunez: praticamente uno “one woman show” targato Elia che ha monopolizzato, nel bene e nel male, l’intero programma.

Ma resteranno anche la forte amicizia tra Patrick, Denver e Paolo. L’amore nato tra quest’ultimo e Clizia. La pacatezza di Aristide e il forte legame instaurato tra Denver e Adriana Volpe. Difeso strenuamente dagli interessati, che hanno sempre tenuto a precisare (soprattutto Adriana) come si trattasse di pura amicizia. Anche se il mondo social, filmati e fermo immagini alla mano, ha sempre sostenuto il contrario.

Durante la finale, uno dei momenti più commentati e ripresi su twitter è stato proprio l’arrivo in studio di Denver, quando il diabolico Signorini lo ha messo in collegamento video con Adriana. Sottolineando, in diretta, “gli occhi da triglia” del ragazzo nell’osservare in video la sua prediletta.

E mentre il modello si lasciava andare a commenti espliciti “Sei bellissima come sempre” e la Volpe cercava di dribblare spostando l’argomento verso altri lidi e ri-sottolineando l’amicizia che li lega, il conduttore strappava a Denver la confessione che lui la quarantena l’avrebbe fatta volentieri con Adriana. “Lei è il mio strappo alla regola“. Con buona pace dei rispettivi consorti. E giubilo dei socia, scatenati nel commentare come il loro fosse stato il “vero” sentimento nato dentro la Casa.