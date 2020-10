GF Vip, Dayane Mello ai ferri corti con Francesco Oppini. E lui pensa ad Alba Parietti

editato in: da

Francesco Oppini si allontana da Dayane Mello dopo l’ultima puntata del GF Vip e ripensa alle parole di mamma Alba Parietti. Il figlio della conduttrice sta vivendo giorni difficili nella Casa, è infatti preoccupato per la sua fidanzata Cristina e non è affatto felice di quanto affermato da Alba.

“Io mi so gestire su queste cose, lei deve stare tranquilla – ha spiegato Oppini, confidandosi con Tommaso Zorzi -. Non perdo la testa per ste robe io. Ho molto equilibrio in queste cose. Che poi abbia voluto tutelare lei, lo capisco di più. Se lo ha fatto per lei, lo capisco di più. Mia madre ci tiene moltissimo a Cristina. Non sai quante volte, quando discutevo con Cristina, mia madre mi prendeva da parte e mi diceva: ‘Non fartela scappare, perché non la trovi più una così’. Io le dicevo: ‘Guarda che lo so benissimo’. Però non voglio che passi, che devo essere il cocco di mamma difeso perché non ne ho bisogno. Non voglio immaginare quante chiamate riceva Cristina da lei al giorno”.

A preoccupare Oppini non è solo mamma Alba Parietti, ma anche il rapporto con Dayane Mello. Nei giorni scorsi infatti la modella aveva lasciato intendere di aver creato un legame speciale con l’imprenditore. Nel corso della puntata però Francesco aveva messo in chiaro le cose, spiegando di essere innamorato della sua fidanzata. “Il nostro discorso è chiuso lì. Una volta chiarita così, una cosa è come se non fosse esistita”, ha detto Oppini, ma la Mello ha spiegato di voler chiudere i rapporti: “È tutto diverso adesso. Facciamo una cosa, ci salutiamo però non ca****i più. Ci salutiamo e basta”. Immediata la replica del figlio di Alba Parietti: “In questo momento hai 12 anni – ha detto -. Questa è una richiesta che se vuoi io posso seguire, ma non ha senso. Se vuoi ti evito. Vuoi che ti eviti proprio? Secondo te ha senso? Io non evito una persona con cui mi trovo bene”.