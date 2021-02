GF Vip, Dayane Mello si confida: “Sono uscita con la ex di Johnny Depp”

editato in: da

Al Gf Vip non ci annoia proprio mai e, specialmente nei momenti apparentemente più tranquilli, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia si lasciano andare a sincere e inedite rivelazioni. È il caso di Dayane Mello, la bella modella e showgirl che durante una normale chiacchierata ha lasciato i suoi compagni di avventura a bocca aperta, rivelando di aver frequentato in passato la star di Hollywood Amber Heard.

Un nome mica da poco, anzi una grande celebrità a stelle e strisce che è salita alla ribalta, oltre che per la sua carriera, soprattutto per essere la ex moglie di Johnny Depp. Bella e di talento, l’attrice è stata legata al divo e sex symbol dal 2014 al 2017, anno in cui è stato ufficializzato il divorzio al termine di una controversa battaglia legale. La confessione di Dayane non poteva che lasciare tutti esterrefatti, anche perché è arrivata letteralmente a bruciapelo.

Gli inquilini del GF Vip stavano aspettando il Late Show di Tommaso Zorzi, che va in onda ogni mercoledì sera nella Casa e ha già ottenuto un record di ascolti. Dayane, che è già finalista del reality, ha iniziato a chiacchierare con alcuni vip e l’argomento si è spostato proprio sulle attrici famose. Ad Andrea Zelletta sfuggiva il nome della star di Hollywood ma a ricordarglielo ci ha pensato proprio Dayane: “Amber (Heard)? La conosco”, ha detto tra lo stupore dei concorrenti. “La fidanzata di…l’ex di Johnny Depp. Siamo uscite insieme a New York, io e lei”.

Ed è a questo punto che i fan sono andati letteralmente in subbuglio e hanno cominciato a condividere sui social il video della rivelazione. Naturalmente non sono mancati i commenti in cui i seguaci della modella hanno ribadito quanto fossero invidiosi di questo aneddoto. Del resto l’attrice Amber Heard è una vera celebrità e non solo negli Stati Uniti. Ha conosciuto Johnny Depp sul set del film The Rum Diary e nel 2014 i due sono convolati a nozze. La coppia si è separata in modo piuttosto turbolento, con le accuse dell’attrice all’ex marito di violenza domestica. Tesi che poi è stata smentita dalla polizia di Los Angeles ma che ha sollevato sospetti sulla condotta di Depp ed è stata un’ulteriore occasione per trattare un argomento tanto attuale e delicato.