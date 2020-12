GF Vip, Dayane attacca Rosalinda: “Mi hai messo tutti contro”

editato in: da

Al GF Vip, Dayane attacca Rosalinda accusandola di averle messo contro gli altri inquilini della Casa. La modella e l’attrice sono molto legate, ma nell’ultimo periodo il loro rapporto nel loft di Cinecittà è stato messo in crisi. Nel corso della diretta con Alfonso Signorini infatti diversi concorrenti hanno accusato Dayane di manipolare Rosalinda. L’attrice ha quindi ammesso: “Tutti siamo condizionati qui dentro”. Una frase che non è piaciuta affatto alla Mello che si è sentita attaccata.

“Ti lasci troppo influenzare dalle persone – ha detto durante un confronto in sauna con l’amica che è diventato subito piuttosto acceso -. Andava tutto bene, poi è successo un macello con tutti. Tra me e te non è cambiato niente, ma il mio rapporto con gli altri sì, capisci?”. Rosalinda ha provato a giustificarsi, ma non è servito: “Quando tu mi rispondi in modo molto forte ci rimango male – ha spiegato -. È vero, l’ho ammesso: sono una persona molto condizionabile. Ma non penso che tu sia maleducata, sono stata la prima a difenderti”. Dayane ha quindi accusato l’amica di averla messa in cattiva luce: “Mentre tutti volevano coccolarti, l’intera casa mi voleva fuori, per una tua debolezza”.

A quel punto Rosalinda – nome d’arte Adua del Vesco – è scoppiata a piangere: “Ho questo difetto, sono condizionabile perché sono insicura di me, che colpa ne ho? – ha ammesso -. Sono debole, non so cosa scatta nella mia testa. Ma non è colpa mia se hai tutta la casa contro e ci rimango male se dici così”. Dayane però non si è lasciata convincere dalle parole dell’amica. La modella infatti ha vissuto male i primi mesi nella Casa del GF Vip a causa dei concorrenti che l’hanno accusata di essere una stratega. “Mi sono rotta un po’ il ca**o di tutto questo – ha detto -. Sto vedendo delle cose che mi stanno girando un po’ i co****ni. Io sono uscita per quella che manipola Adua. Ma in che mondo stiamo”. Se l’amicizia fra Dayane Mello e Rosalinda sembra a rischio, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, dopo le ultime tensioni a causa della nomination dell’influencer nei confronti dell’amica, si sarebbero già chiariti.